Sono in corso i casting per la ricerca di attori, attrici e comparse per il nuovo film diretto da Arrigo Musti e quelli per comparse per realizzare un video musicale diretto da Silvia Fazzi e prodotto da Corallo Film.

Un film

Per la realizzazione dell'interessante film diretto dal regista Arrigo Musti dal titolo The same color - Lo stesso colore, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori, attrici e comparse.

Non si richiedono precedenti esperienze recitative. Le riprese verranno poi effettuate tra Aspra e Mondello, in provincia di Palermo, e il film sarà prodotto da Luce Studio. La richiesta è indirizzata verso due ragazzini e una ragazzina, tutti di età compresa tra 10 e 13 anni. I due maschi devono essere uno di origine africana e l'altro di origine europea, inoltre dovranno interpretare ruoli da protagonisti, mentre la ragazzina, che deve essere di origine africana, sarà presente nel film in veste di comparsa.

Per la copertura di ruoli secondari e come comparse si cercano poi uomini e donne tra 18 e 30 anni. I casting in questione si svolgeranno giovedì 19 settembre a Bagheria (Palermo), a partire dalle ore 16, presso la 'Casa Teatro' di Rosamaria Spena e Enrica Volponi Spena (Via Orazio Costantino, 36). Gli interessati possono presentarsi direttamente, portando un documento di identità. I minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da un tutore, a loro volta muniti di un documento.

Nel cast, tra gli altri, anche Orio Scaduto. Si ricorda che di recente Arrigo Musti ha diretto un cortometraggio dal titolo A Fantastic Mistake, girato a Bagheria e prodotto sempre da Luce Studio, che ha ricevuto in pochissimo tempo numerosi premi e riconoscimenti, anche di carattere internazionale.

Un video musicale

Per un video musicale da girarsi a Follonica, in provincia di Grosseto, in città e in riva al mare, sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di comparse.

Il video verrà prodotto da Corallo Film e diretto da Silvia Fazzi, regista e autrice musicale. Musiche e canzoni di riferimento per il video sono le seguenti: "Jambo", di Giusy Ferreri, e "Dove e quando", di Benji e Fede. In particolare, la richiesta è orientata verso bambini e ragazzi, ma si cerca anche qualche adulto. Non ci sono ulteriori dettagli, anche in relazione all'età dei partecipanti. Tra i vari candidati verranno scelti due ragazzi per interpretare il ruolo di Benji e Fede e una ragazza per quello di Giusy Ferreri.

I casting si terranno a Follonica sabato 28 settembre, a partire dalle ore 15, presso il salone della Chiesa di San Paolo della Croce. Gli interessati possono presentarsi direttamente e i minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore.