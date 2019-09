La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 72 del 10-09-2019, n. 73 del 13-09-2019, n. 74 del 17-09-2019, ha divulgato per conto di Università, Istituto Zooprofilattico Sperimentale e Aziende Sanitarie Locali nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di ulteriore personale professionale in funzione di biologo, biotecnologo, tecnico di laboratorio biomedico, da collocare nelle proprie strutture sparse sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a ottobre

L'Università la Sapienza di Roma (Lazio) ha indetto due procedure di selezione, per il conferimento a tempo determinato full time di 3 posti in qualità di ricercatore biotecnologo, di cui 2 posizioni per il dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche e 1 ubicazione per il dipartimento di biologia e biotecnologie Charles Darwin. Per aderire a tali bandi di concorso è necessario essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

dottorato di ricerca relativo al SSD MED/26;

dottorato di ricerca relativo al SSD FIS/07;

dottorato di ricerca su temi corrispondenti con il SSD BIO/06;

diploma di specializzazione medica;

abilitazione scientifica nazionale alle attività di professore di I o di II fascia.

La domanda di ammissione deve pervenire telematicamente alla successiva casella di posta elettronica certificata PEC: protocollosapienza @ cert.uniroma1.it entro giovedì 10 ottobre 2019.

Per acquisire maggiori informazioni connettersi sul portale web ufficiale ''Sapienza Università di Roma'' al link diretto: https:// web. uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio > bandi per ricercatori a tempo determinato tipologia A e B > bandi di concorso.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata di Foggia ha bandito un avviso pubblico, per l'assegnazione di una borsa di studio destinata a risorse laureate in scienze biologiche o biotecnologie, da utilizzare tramite la S.D.P.

di Matera, della durata di dodici mesi, indennità lorda complessiva a 23.041,47 euro. L'istanza va inoltrata con sistema telematico entro le ore 24:00 di lunedì 14 ottobre 2019. Per ottenere altre indicazioni collegarsi sul sito online ufficiale ''Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata di Foggia'' accessibile al link: www. izsfg.it.

Ulteriori ricerche in corso

L'ASL di Caserta (Campania) ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento con un contratto a tempo indeterminato di 6 CPS tecnici di laboratorio biomedico di categoria D in possesso dei consecutivi titoli di studio e requisiti:

laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico ossia diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

iscrizione all'albo professionale.

La domanda di assunzione previa registrazione deve giungere telematicamente collegandosi sulla pagina internet ufficiale ''Azienda Sanitaria Locale di Caserta'' al link: https:// aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it entro le ore 24:00 di lunedì 14 ottobre 2019.

Per visionare al meglio tale bando accedere al link: www. aslcaserta.it > amministrazione trasparente > bandi di concorso > bandi di concorso a tempo indeterminato > comparto.

L'ASL della provincia di Brindisi (Puglia) ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo, materia di patologia clinica, per la conta, vitalità, manipolazione, crioconservazione e scongelamento cellule staminali emopoietiche CD34 per trapianto autologo e allogenico.

Per aderire alla suddetta selezione è opportuno detenere i corrispettivi titoli universitari e requisiti:

laurea in scienze biologiche;

specializzazione nella materia di patologia clinica;

iscrizione all'albo dell'ordine professionale.

Il termine per la presentazione delle domande inoltrate al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi avviene giovedì 17 ottobre 2019. Per valutare in maniera dettagliata tale bando contattare il ''Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 18-07-2019''.