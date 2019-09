Casting attualmente aperti per la ricerca di figuranti speciali e comparse per realizzare un cortometraggio dal titolo C210, prodotto da Smoke in The Eyes Production. Le riprese si svolgeranno a breve a Torino. Sono, inoltre, tuttora in corso le selezioni di ballerine/coreografe per uno spettacolo teatrale diretto da Gianni Leonetti.

Casting per un cortometraggio

Per la realizzazione di un interessante cortometraggio dal titolo C210, prodotto da Smoke in The Eyes Production, sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di comparse e figurazioni speciali.

Le riprese verranno effettuate a Torino dal 25 al 30 settembre. In particolare, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figurazioni speciali: un uomo di età compresa tra i 40 e i 70 anni (ruolo: sacerdote), un uomo tra i 30 e i 50 anni (ruolo: amante), tre ambosessi tra i 30 e i 70 anni (ruolo: vicini di casa). Si cercano poi, come comparse, due ragazzi tra 10 e 25 anni e ambosessi di età compresa tra 25 e 70 anni.

L'età indicata è sempre da riferirsi a quella scenica, mai a quella anagrafica. Si precisa che verranno preferite le candidature di quanti risiedono nell'ambito del Piemonte.

Gli interessati devono inviare quanto prima la propria candidatura a: smokeintheyesproduction@gmail.com, inserendo nell'oggetto: "C210". Occorre indicare dati personali, riferimenti di contatto, data di nascita e alcune informazioni relative alle proprie precedenti esperienze recitative, allegando poi una fotografia in primo piano e una a figura intera, un eventuale showreel e, per i candidati minorenni, un'autorizzazione firmata da almeno un genitore o da chi ne fa le veci.

Le selezioni si svolgeranno lunedì 16 settembre a Torino, dalle ore 9 alle 18, presso il Modulo 1 di Via Cagliari 40/E. I minori dovranno presentarsi accompagnati da un genitore o da un tutore legale. Quanti desiderano reperire ulteriori informazioni, possono far riferimento al sito web di Torino Piemonte Film Commission o all'indirizzo di posta elettronica indicato per proporre la propria candidatura.

Uno spettacolo teatrale diretto da Gianni Leonetti

Per uno spettacolo teatrale del Teatro Instabile in programma a Roma, diretto dal regista Gianni Leonetti, sui testi di Shakespeare, sono in corso le selezioni per la ricerca di una giovane ballerina/coreografa di danza contemporanea residente nella capitale. Si richiede la disponibilità dalla metà del mese di ottobre fino alla fine di novembre, per prove e repliche.

Le interessate devono inviare, entro e non oltre il prossimo 20 settembre, la propria candidatura corredata, tra l'altro, di foto e curriculum artistico a: direzionecti@gmail.com.