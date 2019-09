L'estate volge ormai al termine e i casting aumentano, anzi proliferano dopo il rallentamento connesso alla fase balneare. Tra questi bisogna segnalare quelli finalizzati alla ricerca di numerose comparse per realizzare un film della casa di produzione Lucky Red da girare a Riccione, peraltro con la partecipazione di un famosissimo cantante italiano, il cui nome rimane comunque tuttora top secret. È poi più che mai in corso il casting tour relativo alla nota trasmissione di Canale 5 dal titolo Avanti un Altro.

Lucky Red

Per un nuovo film prodotto da Lucky Red, una delle più importanti case di produzione cinematografiche e non solo, sono aperte le ricerche di comparse. Il film verrà poi girato a Riccione tra la metà di questo mese di settembre e quella del prossimo mese di ottobre. Una delle scene principali verrà girata a Piazzale Roma e vedrà come protagonista principale uno dei cantanti italiani più noti ed amati.

Tornando direttamente ai casting, la richiesta in questione è attualmente rivolta verso uomini e donne tra 18 e 50 anni. Gli interessati a proporsi devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, indicando anche altezza, indirizzo e codice fiscale, e allegando poi due fotografie recenti, una in primo piano e l'altra a figura intera (senza occhiali da sole, cappello, o altro ancora), a questo indirizzo di posta elettronica: ssdr.casting@gmail.com. I casting si terranno poi, a breve, esclusivamente su convocazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Avanti un Altro

Proseguono senza sosta le selezioni di concorrenti per il programma Mediaset condotto da Paolo Bonolis e dal titolo Avanti un Altro. A tale proposito, oltre alle date per casting indicate in un recente articolo di BN (6 settembre a Cosenza, 18 a Potenza e 19 a Matera), si segnalano le seguenti, tutte relative al mese di settembre e correlate a questo importante casting tour: il 6 a Napoli, il 9 a Roma, il 13 a Milano, il 16 a Roma, il 18 a Cagliari, il 20 a Genova, il 23 di nuovo a Roma.

Gli interessati a proporsi possono chiamare direttamente questo numero di telefono: 06/62286900 e lasciare eventualmente un messaggio in segreteria telefonica, o inviare la propria candidatura a questo indirizzo di posta elettronica: avantiunaltro@sdl2005.it, indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando poi alcune fotografie recenti e specificando il fatto che autorizzano il trattamento dei propri dati personali sulla base della vigente normativa in tema di privacy.

Se però preferiscono, in alternativa possono far riferimento al sito web di SDL TV dove, alla sezione dedicata al programma televisivo, troveranno il relativo form online di iscrizione da compilare.