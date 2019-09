Attualmente, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno proclamato diversi bandi di concorso pubblico per l'assunzione di varie risorse qualificate con il ruolo di specialista, ingegnere, architetto e ormeggiatore, da inserire nelle proprie strutture ubicate sul territorio nazionale.

Posizione aperta a settembre

Le Fs assumono con un contratto a tempo indeterminato figure in qualità di specialista gestione operativa e manutenzioni da assegnare a Metropark S.p.A. di Roma (Lazio) in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

laurea tecnica;

esperienza minima quinquennale in simile incarico;

competenza delle norme riguardanti il codice degli appalti per le attività di ingegneria e lavori;

capacità nel ramo dell'amministrazione contrattuale e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;

destrezza nell'uso dei più importanti programmi informatici come office, e dei sistemi operativi e di gestione;

inclinazione al perfezionamento;

saper pianificare ed organizzare il proprio lavoro;

propensione all'attività di squadra;

proattività.

La domanda di ammissione a tale selezione deve essere presentata direttamente sul portale web ufficiale del ''Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane'' al link: https:// siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/Campagne-di-ricerca oppure sul sito online ''Metropark'' al link: http:// www. metropark.it/ nella sezione > lavora con noi entro domenica 15 settembre 2019.

Bandi di Concorso a settembre-ottobre

Il Mit ha indetto due interpelli per il conferimento di incarichi di collaudo tecnico amministrativo e di collaudo statico da svolgere presso Lavori Caserma ''P. Ciancarelli'' sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza situata in via Portici San Bernardino n. 25, L'Aquila (Abruzzo). I profili richiesti e i requisiti sono i successivi:

ingegneri abilitati per il servizio;

architetti abilitati per il servizio;

iscrizione all'albo professionale di pertinenza.

La domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 23:59 di giovedì 12 settembre 2019.

Per acquisire maggiori dettagli consultare la pagina internet ufficiale del ''Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti'' al link: trasparenza. mit.gov.it seguendo il percorso > amministrazione trasparente > bandi di concorso > concorsi attivi.

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha reso noto un concorso pubblico, per conto del Mit, per il reclutamento di figure con il compito di ormeggiatore nel gruppo ormeggiatori del Porto di Crotone e Corigliano Calabro (Calabria).

La domanda di adesione deve giungere tramite la ''Capitaneria di Porto di Crotone'' o mediante la ''Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro'' entro giovedì 3 ottobre 2019. Il suddetto bando è visibile sulla ''GU n. 70 del 03-09-2019''.