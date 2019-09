In queste settimane vi sono diverse opportunità professionali nel mondo dello spettacolo.

In particolare per realizzare un nuovo film diretto da Bruno Dumont sono in corso delle selezioni di attori, attrici e comparse, di varie età e etnie. Sono inoltre ancora aperti i casting per la ricerca di alcuni ruoli principali e di figuranti vari per la realizzazione di alcuni episodi di una web serie diretta da Livio Marsico e prodotta da Verardi Produzioni in collaborazione con la commissione cinematografica della Puglia.

Un film internazionale

Per una co-produzione cinematografica internazionale diretto dal regista Bruno Dumont e prodotta da Tea Time Film si cercano attori e attrici pugliesi che abbiano una seppur limitata conoscenza della lingua francese, ma anche varie altre figure, tra cui innanzitutto un uomo di origine araba, che parli sia arabo che francese.

Si cerca poi un fonico con conoscenza almeno basilare della lingua francese e diverse comparse, di qualsiasi età e di etnia nordafricana, africana e araba, nonchè vari bambini pugliesi tra 6 e 12 anni e bambini di etnia africana.

Per proporre la propria candidatura, è necessario inoltrare dati personali e di contatto e allegare tre fotografie di carattere non professionale e un breve video di presentazione, di non oltre due minuti, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingfilmfrancese@ gmail.com.

Il prossimo casting si terrà a Lecce venerdì 20 settembre, presso il locale Cineporto. Ci si può anche presentare direttamente (i minori accompagnati da un genitore o da un tutore legale), portando con sè la fotocopia di un proprio documento di identità, del codice fiscale e dei dati Iban.

Una serie per il web

Sono inoltre aperte delle selezioni per alcuni episodi della web serie dal titolo La complicità della luna, di Livio Marsico, prodotta dalla Verardi Produzioni con la collaborazione di Apulia Film Commission.

In particolare, si cercano i seguenti ruoli principali: Edgar, un uomo di età compresa tra 40 e 50 anni, di statura tra 1,80 m e 1,90 m e dal fisico alquanto robusto con tratti di tipologia balcanica, Luna, una ragazza salentina o, quantomeno, meridionale, tra 25 e 35 anni e con caratteristiche da classica bellezza del sud, Hassan, un ragazzo di tipologia mediorientale, magro e tra 18 e 25 anni di età.

Si selezionano inoltre alcuni figuranti: uomini tra 30 e 50 anni e un uomo magro e di tipo mediorientale, tra 25 e 35 anni. I casting si terranni lunedì 23 settembre al Cineporto di Lecce (Via Vecchia Frigole, 36), dalle 10 del mattino. Per dettagli e altre informazioni ci si può mettere in contatto con: casting@ verardiproduzioni.com.

In ogni caso, i candidati devono recarsi personalmente alle selezioni indicate in precedenza, senza prenotazione e muniti di fotocopia fronte/retro della carta di identità e del codice fiscale.