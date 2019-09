Casting aperti per un film diretto da Franco Nero e dal titolo L'uomo che disegnò Dio, le cui riprese verranno effettuate a Torino.

Sono inoltre in corso le selezioni per la ricerca di concorrenti per un programma televisivo che andrà in onda su Antenna Sud.

L'uomo che disegnò Dio

Per un nuovo film, diretto dal noto attore e regista Franco Nero e dal titolo L'uomo che disegnò il cielo, sono aperte le selezioni per la ricerca di attrici per ruoli da progagonista.

Le riprese verranno poi effettuate a Torino nel mese di dicembre 2019 e di gennaio 2020. Il film, con un cast di attori di grande livello (si parla da tempo di Stefania Sandrelli e Claudia Pandolfi), sarà prodotto da L'Altrofilm con il sostegno di Rai Cinema e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata verso una donna di età scenica compresa tra 25 e 38 anni (ruolo: madre) e una ragazzina tra 8 e 12 anni (ruolo: figlia), entrambe di colore o mulatte.

I casting si svolgeranno sabato 12 ottobre a Torino, dalle ore 11 alle ore 20, a Via Cagliari, 40/e presso Film Commission Torino Piemonte, al cui sito web peraltro rimandiamo anche per reperire ulteriori dettagli. Le interessate saranno tenute a presentarsi direttamente e le candidate minorenni dovranno essere accompagnate da almeno un genitore o da chi ne fa le veci. Verranno preferite le candidature di residenti in Piemonte.

È possibile contattare la produzione del film al seguente indirizzo di posta elettronica: luomochedisegnodio@ gmail.com, al fine di ricevere le battute da studiare. Di questo importante film l'attore parlò pubblicamente, tra l'altro, nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico 2018/19 dell'Accademia delle Belle Arti di Torino, quando ricevette un prestigioso riconoscimento.

Un programma di Antenna Sud

Per la realizzazione di un programma dell'emittente televisiva Antenna Sud dal titolo Carisma - Ascendente Talento, sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di concorrenti, sia di livello amatoriale che professionistico, disponibili a mostrare davanti alle telecamere il proprio talento nei più svariati ambiti artistici.

I casting si svolgeranno, esclusivamente su convocazione nel prossimo mese di ottobre presso il Cineporto di Bari, connesso ad Apulia Film Commission.

Gli interessati devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: carisma@ antennasud.com, indicando dati personali e riferimenti di contatto, e allegando il link di rimando ad un video relativo ad una propria esibizione.

Quanti desiderano reperire ulteriori informazioni e dettagli possono visionare previamente il sito web di Apulia Film Commission.