Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Ministero della Salute hanno promulgato nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di ulteriore personale professionale in funzione di tecnologo, ricercatore e medico, da assegnare presso i propri organismi collocati sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a ottobre

L'Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato Stima-CNR di Milano (Lombardia) ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'inserimento a tempo determinato di profili qualificati in qualità di tecnologo di III livello in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:

laurea magistrale in ingegneria meccanica LM-33 (classe DM 270/04);

lauree specialistiche in ingegneria meccanica 36/S (classe DM 509/99);

diplomi di laurea di vecchio ordinamento;

padronanza della lingua italiana e inglese;

capacità informatiche.

La domanda di partecipazione previa registrazione può essere presentata entro le ore 18:00 di lunedì 21 ottobre 2019.

L'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione di Roma (Lazio) ha proclamato una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'immissione di figure con l'incarico di ricercatore di III livello possessore dei successivi titoli di studio e requisiti:

laurea magistrale in fisica o ingegneria, informatica (classe DM 270/04);

lauree specialistiche in ingegneria informatica o scienze dell'informazione o (classe DM 509/99);

diplomi di laurea di vecchio ordinamento;

comprensione della lingua inglese e italiana.

La domanda di ammissione previa registrazione deve pervenire entro le ore 18:00 di giovedì 24 ottobre 2019.

Per ottenere maggiori dettagli consultare il portale web ufficiale del ''Consiglio Nazionale delle Ricerche'' al link predestinato che si può trovare sul sito istituzionale.

Altre posizioni aperte

Il Ministero della Salute ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di risorse esperte con il ruolo di medico generico fiduciario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per la città di Padova (Veneto) e aree vicine entro 10 km.

I medici che desiderano partecipare a tale selezione possono inviare la domanda di adesione all'indirizzo: Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio 1 mediante sistema telematico alla casella di posta elettronica certificata PEC: dgprev @ postacert.sanità.it entro venerdì 25 ottobre 2019. Per acquisire più informazioni navigare sul sito online del ''Ministero della Salute''