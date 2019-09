Sono ancora aperte le selezioni di ruoli e comparse, tra cui anche nuotatori e nuotatrici, per un film di produzione Rai dal titolo Principesse e Streghe. Le riprese verranno effettuate a Roma dal prossimo mese di novembre. Sono, inoltre, attualmente in corso le selezioni di giovani attrici per la messa in scena della celebre commedia pirandelliana dal titolo Il berretto a sonagli, con regia e adattamento di Francesco Bellomo e con il noto attore Gianfranco Jannuzzo quale interprete principale.

Principesse e Streghe

Per il film di produzione RAI dal titolo "Principesse e Streghe", le cui riprese verranno effettuate a partire dal mese di novembre a Roma, sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di ruoli e comparse. In particolare, la richiesta è indirizzata verso attori, attrici, atleti, atlete (nuotatori e nuotatrici). A tal proposito, gli interessati a proporre la propria personale candidatura, devono quanto prima mettersi in contatto tramite WhatsApp presso questo numero telefonico: 393/8297733 o chiamare direttamente il seguente numero: 06/53091179.

Si consiglia, comunque, di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Fashion Concept Web Model Agency, soprattutto al fine di reperire ulteriori indicazioni e dettagli. I casting si svolgeranno poi, esclusivamente a seguito di contatto e convocazione, a Roma venerdì 13 settembre.

Il berretto a sonagli

Sono in corso le selezioni di attrici di bella presenza, e di età compresa tra 20 e 30 anni, per Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello, con adattamento e regia di Francesco Bellomo.

Protagonista principale, nel ruolo di "Ciampa", il noto attore Gianfranco Jannuzzo. La messa in scena della commedia pirandelliana, prodotta da Corte Arcana Isola Trovata, prevede una fase di preparazione nel corso di questo mese di settembre. A seguire le repliche, che si terranno al Teatro Manzoni di Milano nel prossimo mese di ottobre, e una fase in tournée in Puglia e in Sicilia. Le interessate devono inviare entro, e non oltre, venerdì 13 settembre la propria candidatura a questo indirizzo di posta elettronica: isolacast@gmail.com, indicando i propri dati personali e di contatto e allegando due fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale.

Le selezioni si svolgeranno su convocazione. La trama della commedia è tutta incentrata sulla figura di "Ciampa", scrivano in una cittadina dell'entroterra della Sicilia, che pur essendo perfettamente a conoscenza degli svariati tradimenti perpetrati nei propri confronti dalla moglie, preferisce accettare il fatto con rassegnazione.