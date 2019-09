La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 24 settembre 2019 ha diffuso differenti bandi di concorso pubblico per diversi enti al fine dell'assunzione di varie unità di personale in qualità di biologo, ricercatore e tecnologo, da disporre nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a ottobre

L'Università del Salento di Lecce (Puglia) ha indetto una procedura di selezione per l'assegnazione di 4 posizioni di ricercatore da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo determinato e da immettere mediante i dipartimenti per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito segnalati:

per il dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali di biologia applicata, 1 impiego;

per il dipartimento di ingegneria dell'innovazione, settore scientifico disciplinare Automatica, 1 posto;

per il Dipartimento di scienze dell'economia, settore di Storia economica, 1 posto;

per il dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali di economia agraria ed estimo nel campo scientifico disciplinare AGR/01 economia ed estimo rurale, 1 collocazione.

Il testo integrale di tale concorso con allegato il fac-simile di domanda e con tutte le informazioni riguardanti le modalità di adesione al bando è visibile al link: https:// www. unisalento.it/albo-online.

L'istanza va effettuata entro le ore 13:00 di lunedì 14 ottobre 2019.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 281 del 28-08-2019 ha emanato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di dirigente biologo di patologia clinica orientato all'unità operativa di anatomia patologica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara (Emilia Romagna). Gli aspiranti devono essere in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea in scienze biologiche;

specializzazione nella materia oggetto del presente bando;

iscrizione all'albo dell'ordine dei biologi;

competenze nella diagnostica citopatologica con particolare riferimento alla citologia cervico-vaginale nel ramo dei programmi di screening.

La domanda di partecipazione deve giungere mediante il servizio postale all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara in Via Aldo Moro n.

8, 44124 Cona (FE) o inoltrata con sistema telematico alla casella di posta elettronica certificata PEC del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo @ pec.ospfe.it entro le ore 12:00 di giovedì 24 ottobre 2019.

Altre posizioni aperte

L'Agenzia Spaziale Italiana ha proclamato una procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento con un rapporto lavorativo a tempo indeterminato di 12 figure con il ruolo di tecnologo di III livello professionale e 1^ fascia stipendiale, da ubicare presso le sedi occupazionali ASI di Roma (Lazio) e Matera (Basilicata).

I posti a concorso sono così ripartiti:

per il profilo tecnico-scientifico sono 5 dislocazioni;

per il profilo tecnico-gestionale sono 7 occupazioni.

I partecipanti per proporre la propria candidatura devono possedere i corrispettivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea acquisito in base alla normativa vigente precedentemente alla riforma di cui al D.M. 509/99;

età non superiore ai 65 anni;

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo;

idoneità fisica all'attività;

fluente comprensione della lingua italiana;

padronanza della lingua inglese;

essere a norma con il servizio di leva;

capacità nella suite Microsoft office o sistemi informatici analoghi.

La domanda di ammissione deve essere presentata telematicamente con posta elettronica certificata PEC in formato PDF all'indirizzo: concorsi @ asi.postacert.it entro giovedì 24 ottobre 2019.

Per valutare al meglio tale bando di concorso consultare il sito online ufficiale ''Agenzia Spaziale Italiana'.