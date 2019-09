Selezioni in corso per la ricerca di comparse nonché di attori e attrici per il video musicale di uno dei cantanti italiani maggiormente amati dal pubblico, ovvero Renato Zero. Le riprese del video, diretto dal regista Stefano Salvati e prodotto da Daimon Film, verranno poi effettuate a breve a Ravenna. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di figure varie per la realizzazione di una web serie multimediale da girare nelle Marche.

Un video musicale

Casting attualmente aperti per la realizzazione di un video importante musicale di Renato Zero. A tale proposito la nota casa di produzione Daimon Film, che realizzerà successivamente il videoclip ufficiale di un brano contenuto nell'album di inediti del celebre cantante dal titolo Zero il folle (in uscita il prossimo 4 ottobre), ha aperto una selezione finalizzata alla ricerca di comparse, attori e attrici.

Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono presentarsi direttamente o lunedì 9 o martedì 10 settembre a Ravenna, presso la sede della Daimon Film (Via Gordini, 20, al primo piano), a partire dalle ore 10, 30. Il video musicale in questione, diretto dal regista Stefano Salvati, verrà poi presentato nel corso della terza edizione di ImaginAction, festival internazionale del videoclip che si terrà dall'11 al 13 ottobre a Ravenna.

In tale contesto, peraltro, verrà proposta al pubblico anche una interessante performance della scuola di danza ravennate 'Passi di Danza' come tributo a Renato Zero. Inoltre, sempre durante ImaginAction, verranno presentati anche quest'anno numerosi video di carattere musicale, unitamente a vari incontri e iniziative del tutto inserite nel mondo della musica, sia italiana che di livello internazionale.

Una web serie multimediale

Per la realizzazione di una interessante web serie di carattere multimediale sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di 10 personaggi tutti dal volto espressivo, senza ulteriori indicazioni, ma comunque esclusivamente per ruoli attoriali. Rimane tuttavia il fatto che non essendo previste particolari battute né dialoghi non si richiedono peculiari esperienze di carattere recitativo.

Nel cast di questa miniserie multimediale destinata poi al web ci saranno due attori che tutti ricordano per la loro partecipazione al noto film dal titolo Tiro Libero, ovvero Samuele Sbrighi e Simone Riccioni. I casting in questione si svolgeranno il prossimo 12 settembre, a partire dalle ore 16, nei locali dell'associazione 'L'arte bianca', con sede a Corridonia in provincia di Macerata a Via Valadier, 15.

Le riprese verranno poi effettuate proprio a Corridonia.