In vista interessanti novità per quanto riguarda i Concorsi Pubblici, in particolare per la professione di istruttore direttivo culturale, educatore professionale e pedagogista. I bandi, con scadenza fino al prossimo 7 ottobre sono stati pubblicati dal Comune di Teramo (istruttore culturale); dal Comune di Vigevano (educatore) e dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opus Civium, per quanto concerne il ruolo di pedagogista.

Selezione pubblica per istruttore culturale

Il Comune di Teramo ha emesso un avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di istruttori educativi culturali, a tempo determinato. Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso di uno dei suddetti titoli di studio:

Laurea triennale, nella classe L19 'Scienze dell'educazione e della formazione';

Oppure, Laurea triennale (L) nella classe L18;

Oppure, Diploma di Laurea, secondo il vecchio ordinamento in Pedagogia;

Altri titoli afferenti.

Invio della domanda

L'invio della domanda deve essere effettuata, con una delle seguenti modalità: consegna a mano al protocollo del comune; PEC o mezzo raccomandata.

La scadenza è fissata al prossimo 6 ottobre. Si ricorda che è previsto il pagamento della tassa di € 10,00. Il testo completo di suddetto avviso è reperibile, nel sito del comune di Teramo.

Concorso per educatore professionale

La Città di Vigevano, in provincia di Pavia, ha emanato una pubblica selezione, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un educatore professionale. Tra i requisiti specifici è necessario essere in possesso di:

Diploma di laurea in Educatore Professionale o titoli equipollenti;

Laurea in Pedagogia, Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione (vecchio ordinamento),

Oppure, laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento equiparata a tali lauree.

Presentazione delle domande

Le istanze dovranno essere trasmesse al Comune di Vigevano, secondo uno dei seguenti modi: direttamente al protocollo generale del comune; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; per via telematica mediante posta elettronica certificata, entro il 7 ottobre prossimo. La partecipazione al concorso comporta, il pagamento della tassa di € 10,00. La copia integrale del bando è scaricabile, nel sito istituzionale del Comune di Vigevano.

Avviso pubblico per pedagogista

L'ASP Opus Civium di Castelnovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia, ha indetto un concorso pubblico, per l'assunzione di un pedagogista a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali è richiesto essere in possesso di:

Diploma in scienze dell'Educazione (vecchio ordinamento);

Oppure, LM 85 - Scienze Pedagogiche;

Possesso della patente di guida categoria B.

Domanda di partecipazione

È possibile l'inoltro della domanda, entro il 7 ottobre 2019, nei seguenti modi: e-mail certificata; consegna a mano all'ufficio predisposto del comune o mediante raccomandata.

Il bando di concorso è visionabile, nel portale: asp-opuscivium.it -sezione 'area istituzionale - amministrazione trasparente - bandi di concorso'.