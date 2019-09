Non mancano in queste settimane le occasioni di cimentarsi professionalmente nel mondo dello spettacolo. In particolare vi sono dei casting ancora in corso per un importante video di carattere musicale, con riprese da effettuare prossimamente in Umbria e da presentare successivamente nell'ambito delle selezioni relative a Sanremo Giovani. Sono inoltre ancora in corso le selezioni di attrici in connessione ad un progetto di tesi accademica presso la NABA di Milano.

Un video musicale

Per la realizzazione di un interessante video di genere musicale da presentare poi alle selezioni per la prossima edizione di Sanremo Giovani, sono tuttora in corso i casting finalizzati alla ricerca di un'attrice che sia al contempo anche modella. Il video sarà poi girato domenica 29 settembre in Umbria. Nello specifico, la richiesta in questione è orientata nei confronti di una ragazza di età scenica tra 20 e 30 anni, in grado di piangere a richiesta sulla base delle esigenze di copione.

Le interessate devono inoltrare con la massima sollecitudine la propria candidatura, indicando i propri dati personali e di contatto, e allegando tre fotografie (mezzo busto, primo piano e a figura intera), il proprio curriculum artistico e il link di rimando ad uno showreel, a questo indirizzo di posta elettronica: hromarisevisualcrafts@ gmail.com. Le candidate ritenute interessanti, a seguito di una pre-valutazione connessa alla documentazione inviata, saranno poi convocate subito dopo, in ordine allo svolgimento delle riprese del video.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Un progetto NABA

Nell'ambito delle attività di tipo didattico della prestigiosa e nota Nuova Accademia delle Belle Arti (NABA) di Milano, sono attualmente in corso le selezioni per la realizzazione di un progetto (video) correlato alla discussione di una tesi di laurea. Pur trattandosi di un'attività didattica e studentesca, le figure coinvolte verranno regolarmente retribuite.

Le riprese saranno poi effettuate a Milano.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di tre attrici sulla base di queste indicazioni: la prima di età scenica tra 35 e 40 anni, la seconda con struttura fisica esile, un portamento distinto, raffinato e capelli 'argentati', di età scenica tra 60 e 70 anni, la terza di età compresa tra 55 e 60 anni con capelli 'cotonabili', un seno piuttosto abbondante e una struttura fisica alquanto robusta.

Le interessate a proporsi per questi ruoli attoriali devono inviare quanto prima i propri dati personali, i riferimenti di contatto, il proprio curriculum artistico, uno showreel e alcune fotografe recenti e ben visibili del viso e a figura intera, all'indirizzo di posta elettronica: noemi_iannizzotto@ studenti.naba.it.