Sono in corso i casting per la ricerca di giovani attrici per una nuova Serie TV, diretta dalla regista Manuela Metri, per riprese da girare a Cariati in provincia di Cosenza. Sono inoltre ancora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici per una produzione teatrale della compagnia 'Carolina Reaper', che verrà messa in scena a Milano nel prossimo mese di novembre.

Una serie televisiva

Selezioni aperte per la realizzazione di una importante serie televisiva dal titolo Sorelle per scelta e diretta dalla regista Manuela Metri.

Nel cast troveremo Fiordaliso, Marisa Laurito e Fioretta Mari come interpreti principali, ma nel corso delle varie puntate saranno presenti anche di Andy Luotto, Linda Batista e altri attori e attrici. La serie, di genere commedia, è stata scritta dalla regista assieme all nota sceneggiatrice americana Louisa Burns-Bisogno. Le riprese in questione verranno effettuate a Cariati, in provincia di Cosenza, tra il 23 e il 30 settembre.

Attualmente la richiesta è indirizzata verso una giovane attrice di origine calabrese e di età scenica intorno ai 16 anni (ma possibilmente maggiorenne quanto ad età anagrafica) per il ruolo di Nina, co-protagonista. Nina rappresenta una ragazza vittima del bullismo, timida, solitaria e un tantino selvaggia. I casting si svolgeranno, esclusivamente su convocazione, domenica 22 settembre a Pietrapaola, nel cosentino, dalle ore 15 alle ore 18 presso 'Hotel Villaggio Il Carlino' (Via Giacomo Matteotti, 46).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Offerte Di Lavoro

Le interessate a proporre la propria candidatura devono inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie (in primo piano e a figura intera), il proprio curriculum artistico-professionale e, se possibile, uno showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ sorelleperscelta.com. Una prima valutazione delle candidate verrà svolta sulla base della documentazione inoltrata.

Una produzione teatrale

Casting aperti per la ricerca di attori e attrici per una produzione teatrale legata alla compagnia 'Carolina Reaper'. La messa in scena è prevista a Milano, dal 13 al 17 novembre, a 'Pacta Salone dei Teatri'. Si richiede comunque la disponibilità a partire dalla seconda merà del mese di ottobre. Le audizioni si svolgeranno nel capoluogo lombardo lunedì 23 settembre presso il suddetto teatro (Via Ulisse Dini, 7 - fermata Metro Abbiategrasso).

Gli interessati devono inviare quanto prima la propria candidatura, con dati personali e di contatto e curriculum artistico, a: info@ carolina-reaper.com. Allo stesso indirizzo di posta elettronica possono far riferimento anche per ricevere ulteriori informazioni.