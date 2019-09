Attualmente sono aperti dei Casting finalizzati alla ricerca di giovani analisti per il programma televisivo del sabato pomeriggio di Rai3 dal titolo TV Talk, condotto da Massimo Bernardini.

Sono inoltre ancora aperte le selezioni, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figure varie per importanti progetti cinematografici e televisivi.

TV Talk

Per il programma televisivo in onda su Rai3 dal titolo TV Talk sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di nuovi giovani analisti.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso giovani appassionati di televisione e di analisi mediatica, di età compresa tra 18 e 30 anni. La trasmissione è incentrata innanzitutto sull'analisi dei principali fatti ed eventi così come vengono presentati sui mass media e va in onda il sabato pomeriggio, alle ore 15, dallo studio TV2 del Centro di Produzione RAI di Milano.

TV Talk, condotto da Massimo Bernardini con al suo fianco Cinzia Biancone, Silvia Motta, Sebastiano Pucciarelli, nel 2013 ha ricevuto il Premio Regia Televisiva.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare quanto prima i propri dati personali, i riferimenti di contatto, alcune fotografie recenti e il proprio curriculum professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingtvtalk@ rai.it. I casting si svolgeranno poi a breve a Milano, esclusivamente su convocazione, a seguito di accurata valutazione della documentazione inoltrata.

Cineworld Roma

Sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di uomini e donne, di età non inferiore ai 75 anni, per la realizzazione di un nuovo progetto televisivo. Le riprese verranno poi effettuate entro questo mese di settembre 2019. Gli interessati devono inviare alcune fotografie, unitamente a dati personali e di contatto, al seguente numero di telefono: 349/8641891, tramite whatsapp.

Sempre Cineworld Roma cerca poi, per un nuovo importante progetto di carattere cinematografico, dei giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, tutti in grado di guidare adeguatamente Lambrette di tipologia propria degli anni Settanta del secolo scorso.

Si precisa che, dato il contesto in cui è ambientato il film, non verranno ammessi alle selezioni candidati con tatuaggi, doppi tagli o capelli rasati. Si richiede la disponibilità immediata a riprese da effettuarsi mercoledì 11 settembre. Gli interessati devono inoltrare la propria candidatuta con la massima sollecitudine, corredandola con dati personali e riferimenti di contatto, allegando alcune fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: laurabossa@ cineworldroma.com.

In alternativa è possibile inviare il tutto per Whatsapp a questo numero di telefono: 338/4077856.