In questo periodo non mancano le opportunità per cimentarsi con il mondo televisivo. In particolare ci sono delle selezioni tuttora in corso per Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi, ma anche per Look me, un nuovo programma televisivo che andrà in onda su rete nazionale dalla prossima primavera e prodotto da FT Production.

Uomini e Donne

I casting per il ben noto programma televisivo Uomini e Donne (sia per il trono classico che per quello over), in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, sono aperti ormai da vario tempo.

Nel frattempo, per quanto concerne il trono over è stata fissata una giornata da selezioni da tenersi il prossimo 17 settembre a Milano, presso lo Starhotels Ritz, a Via Lazzaro Spallanzani, 40. Si inizierà alle ore 10 e si proseguirà sino alle ore 16. In sede di casting gli interessati devono avere con sé un documento di identità.

Attenzione, però, al fatto che mentre solitamente i candidati al trono over possono presentarsi direttamente, in questo caso si richiede assolutamente la previa prenotazione e iscrizione, da effettuarsi tramite il sito web di Witty TV dove, alla sezione relativa a tali selezioni, viene richiesta la compilazione dell'apposito form online, con la indicazione di dati personali, riferimenti di contatto e altro ancora.

In sostanza, si tratta peraltro di quanto invece avviene da sempre per chi intende proporsi per il trono classico.

A tale proposito gli interessati alla 'versione' classica di Uomini e Donne possono comunque iscriversi, tramite il sito indicato e il modulo in esso presente, in attesa che anche per la loro categoria venga presto fissata una nuova data.

Un nuovo programma televisivo

Sono partiti i casting per la realizzazione di una nuova trasmissione televisiva, di FT Production, che andrà in onda a partire dal marzo del prossimo anno su un canale nazionale visibile sia sul digitale terrestre che sul satellitare, il quale ancora non è stato reso noto.

Le selezioni inizieranno poi dal mese di ottobre 2019 in tutta Italia. Il nuovo programma avrà come titolo Look me e si occuperà soprattutto di moda, attualità, social network, tendenze, rivolgendosi prevalentemente, ma non in maniera esclusiva, a un pubblico di giovani e giovanissimi.

Attualmente, la richiesta è indirizzata innanzitutto nei confronti di una presentatrice e di una inviata. Si cerca poi una ballerina o, in alternativa, una cantante.

Tutti i ruoli verranno regolarmente retribuiti. Le interessate a partecipare alle selezioni devono quanto prima inviare la propria candidatura, indicando i dati personali e di contatto e allegando alcune fotografie e il curriculum artistico, oltre ovviamente a specificare il ruolo per cui si propongono, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ ftproduction.it.