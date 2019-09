Oggi concentreremo la nostra attenzione sui Concorsi Pubblici attualmente attivi per Psicologi. Dopo avervi illustrato, nell'articolo precedente, quali erano i bandi presenti per gli Assistenti Sociali, ora vedremo insieme quali sono i requisiti per poter accedere a tali concorsi pubblici. Consigliamo ovviamente di scaricare sempre il bando completo dal sito dell'Ente che ha indetto il concorso, e di leggerlo attentamente in modo tale da inviare correttamente la propria candidatura.

Come accedere al bando indetto dall'IRCCS

Il primo concorso pubblico riguarda il comune di Troina, in provincia di Enna (in Sicilia). Il bando è stato indetto dall'ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione associazione Oasi Maria SS. Onlus, che ha aperto questa selezione per l'assunzione di due posti di dirigente psicologo, disciplina di psicologo clinico.

I requisiti necessari per l'ammissione a tale selezione sono:

il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione europea;

l'idoneità fisica all'impiego;

il titolo di laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in psicologia.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere indirizzata al Presidente dell’IRCCS Associazione Oasi Maria SS.

ONLUS - Via Conte Ruggero n. 73 - 94018 Troina (EN) e deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30/09/2019.

Può essere inviata solo attraverso le seguenti modalità:

tramite raccomandata andata e ritorno al seguente indirizzo: IRCCS Associazione Oasi Maria SS. ONLUS - Via Conte Ruggero n. 73 - 94018 Troina (EN) . Occorre indicare nella busta la dicitura del concorso al quale si intende partecipare;

tramite PEC all'indirizzo: associazioneoasimariassonlus @pec.it.

Tutte le domande che non saranno pervenute entro la scadenza sopra indicata non saranno ritenute valide.

I requisiti per accedere al bando indetto dall'Università di Siena

Il secondo concorso pubblico invece è stato indetto presso l'Università di Siena, dove si procederà alla selezione per titoli (discussione pubblica e prova orale) di un posto di ricercatore. Il candidato selezionato otterrà un contratto a tempo determinato di durata triennale, non rinnovabile. Il settore di interesse concorsuale è 11/E4 ossia Psicologia clinica e dinamica, presso il dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze.

Sarà possibile partecipare al bando inviando entro il 26 settembre la propria domanda di ammissione in via telematica. Gli aspiranti dovranno inviare la propria domanda di ammissione: