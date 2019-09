Vi sono diversi Concorsi Pubblici in campo sanitario per la professione di operatore socio sanitario, farmacista e tecnico di laboratorio biomedico. I bandi, con domanda a settembre e ottobre 2019 sono stati pubblicati dall'Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto (OSS), dalla Società Ygea Srl di Treviglio (farmacista) e dall'ASL 1 Avezzano - Sulmona - l'Aquila, per il ruolo di tecnico biomedico.

Concorso per 20 OSS

Bando di concorso emesso dall'Istituto Costante Gris - I.P.A.B di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, per l'assunzione di 20 posti di operatore socio sanitario, con contratto a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali è necessario aver conseguito:

L'assolvimento dell'obbligo scolastico;

L'attestato di qualifica professionale di OSS;

Oppure, altri titoli equipollenti, tra cui quello di operatore addetto all'assistenza.

Domanda di partecipazione

La domanda può essere inviata da casella di posta elettronica certificata 'segreteriagris @pec.it'; oppure tramite raccomandata o consegna diretta presso l'ufficio protocollo dell'IPAB, entro il prossimo 6 ottobre. Alla domanda deve essere allegata, la tassa concorsuale di € 10,00. Il bando integrale è pubblicato, nel sito: istitutogris.it/gare-e-concorsi.

Avviso pubblico per farmacista

La Società Ygea Srl di Treviglio, in provincia di Bergamo ha indetto un avviso di selezione, per la copertura di un posto da farmacista collaboratore a tempo pieno e indeterminato. Tra i requisti specifici è richiesto:

Laurea Specialistica in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;

Oppure, classe di laurea specialistica S14 – Farmacia e Farmacia Industriale;

Abilitazione all'esercizio professionale;

Iscrizione all'Albo Professionale dei Farmacisti;

Altri titoli di studio afferenti.

invio della domanda

L'istanza alla selezione deve essere inviata, entro e non oltre il 13 settembre prossimo secondo uno dei seguenti modi: e-mail certificata 'ygea @legalmail.it' o tramite raccomandata. Per eventuali informazioni è possibile reperire l'avviso completo, visitando il sito della Società Ygea Srl di Treviglio.

Selezione due posti tecnico biomedico

L'A.S.L. 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila ha emesso un bando pubblico, per l'assegnazione di due borse di studio a due tecnici di laboratorio biomedico. Coloro che intendono inoltrare la propria candidatura devono essere in possesso di una laurea in:

Tecniche Sanitarie di Laboratorio Biomedico o titolo equiparato ai sensi della vigente normativa;

Iscrizione all’Albo professionale;

Specifiche e documentate esperienze e competenze nell’ambito della Biologia Molecolare, con particolare riferimento alle tecniche di Tipizzazione HLA.

Presentazione della domanda

L'istanza deve pervenire, entro il 19 settembre scegliendo una delle seguenti modalità: a mano all'ufficio protocollo di L’Aquila; a mezzo raccomandata o mediante PEC.

Il presente bando è pubblicato, sul sito web aziendale: trasparenza.asl1abruzzo.it.