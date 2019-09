Il Telefono Azzurro e Save the Children hanno proclamato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di nuovo personale professionale per il servizio civile universale, coordinatore del programma sistemi di tutela ''comunità più sicure'' e direttore dei principali donatori, da disporre in diverse regioni e province italiane.

Bando di Concorso a ottobre

Il Telefono Azzurro assume 70 profili qualificati per il servizio civile universale area progetti, consulenza linee telefoniche, da collocare nelle sedi di lavoro di Firenze (Toscana), Milano (Lombardia), Modena (Emilia Romagna), Napoli (Campania), Palermo (Sicilia), Roma (Lazio), Torino (Piemonte) e Treviso (Veneto).

I progetti della durata di dodici mesi inclusi nel bando sono tre e sono intitolati:

ascoltare per agire 2018 , per assistere i minori e i giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale;

bambini e carcere 2018 , per assistere i minori e i giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale;

bullismo 2018, in ambito dell'educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport.

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle Forze di polizia, hanno la facoltà di esibire la domanda, tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, che hanno compiuto il 18° anno di età e non hanno superato il 28° anno di età e 364 giorni alla data di presentazione dell'istanza e che sono in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

diploma di scuola media superiore;

studi universitari inerenti;

corsi di specializzazione professionale relativi al ramo di progetto;

fluente padronanza di una o più lingue straniere;

competenze negli applicativi informatici;

esperienza maturata nel volontariato;

buone abilità relazionali;

abilità di contatto con il pubblico;

spirito di collaborazione.

La domanda di ammissione deve pervenire entro le ore 14:00 di giovedì 10 ottobre 2019.

Per reperire maggiori delucidazioni contattare il sito online ufficiale del ''Telefono Azzurro'' direttamente al link: https:// www. azzurro.it/it/content/servizio-civile-universale-bando-2019-con-telefono-azzurro-%E2%80%93-70-posizioni#overlay-cont.

Ulteriori ricerche in corso

Save the Children ricerca figure esperte in qualità di programme coordinator sistemi di tutela ''safer communities'' da accogliere nell'area di Roma (Lazio).

I candidati possono presentare l'istanza solo se possessori dei consecutivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea in materie giuridiche, psicologiche o sociali;

ottima comprensione della lingua inglese sia scritta che orale;

alte competenze nell'uso dei sistemi informatici;

eccellente preparazione nelle questioni e nei principali stakeholder vincolati nell'ambito di pertinenza in Italia;

esperienza minima di sette anni in incarichi di case management, criteri di protezione, sviluppo di procedimenti operativi in situazioni educativo-socio-sanitari, analisi delle policies e politiche pubbliche.

È possibile proporre la propria candidatura entro domenica 6 ottobre 2019.

Si selezionano anche risorse competenti in funzione di major donors manager da inserire nella zona di Roma, in possesso delle corrispondenti qualifiche professionali:

ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata;

eccellenti abilità di scrittura nell'elaborazione di proposte inerenti ai target di riferimento;

esperienza minima di cinque anni nel settore major donor e fondazioni, di cui almeno tre anni con il ruolo di responsabile di attività;

ottime doti comunicative.

La domanda di assunzione deve giungere entro mercoledì 9 ottobre 2019.

Per acquisire maggiori informazioni consultare il portale web ufficiale ''Save the Children'' al link diretto: https:// www. savethechildren.it/posizioni-aperte-italia.