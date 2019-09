L'Agenzia delle Entrate e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico per l'assunzione di varie unità di personale in funzione di specialista e dirigente, da accogliere nei propri organismi situati sul territorio nazionale.

Bando di Concorso a ottobre

L'Agenzia delle Entrate ha indetto una selezione, per l'assegnazione di incarichi dirigenziali. Da tenere in considerazione il fatto che l'Ente in questione dopo aver valutato attentamente le istanze dei dirigenti interni, prende in esame anche i dirigenti che non appartengono ai ruoli dell'Agenzia, a condizione che siano dipendenti delle amministrazioni.

Per aderire a tale avviso sono necessari i seguenti requisiti di accesso:

non aver riportato condanne penali e non detenere carichi pendenti;

assenza di situazioni di incompatibilità con le pubbliche amministrazioni.

Coloro che desiderano partecipare a tale procedimento selettivo possono inoltrare la propria candidatura con incluso il proprio curriculum vitae in formato europeo firmato e datato al successivo indirizzo di posta elettronica certificata PEC: dc.ruo.incarichi @ agenziaentrate.it entro le ore 23:59 di martedì 8 ottobre 2019.

Il testo integrale di tale bando è visionabile direttamente sul portale web ufficiale ''Agenzia delle Entrate'' al link: www. agenziaentrate.gov.it > amministrazione trasparente > bandi di concorso > concorsi non ancora scaduti.

Altre posizioni aperte

Le FS assumono con un contratto lavorativo a tempo indeterminato profili in qualità di specialista risorse umane Legge 68/99, da assegnare nelle sedi occupazionali di Bari (Puglia), Firenze (Toscana), Genova (Liguria), Roma (Lazio), Napoli (Campania) e Venezia (Veneto).

Gli aspiranti devono essere in grado di supportare le attività operative, elaborare i reporting dei dati consuntivi, archiviare e monitorare la documentazione nei sistemi informativi inerenti la conduzione delle risorse umane. Per partecipare alla suddetta procedura di selezione, i candidati devono essere in possesso dei consecutivi titoli di studio e requisiti:

diviene un plus la laurea triennale-magistrale;

buone competenze del pacchetto Windows e Office;

abilità del sistema informatico SAP;

conoscenza del CCNL della mobilità area AF e preparazione basilare delle norme del lavoro;

proattività;

propensione all'attività di squadra;

flessibilità;

ottime qualità relazionali;

orientamento al cliente;

doti etiche;

appartenenti alle categorie protette.

La società in questione per necessità organizzative, tiene presente innanzitutto le istanze da parte dei residenti nelle province di BA, FI, GE, RM, NA e VE.

La domanda di partecipazione deve essere presentata direttamente sulla pagina online del ''Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane'' al link diretto: https:// siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/Campagne-di-ricerca entro lunedì 14 ottobre 2019.