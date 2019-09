Con scadenza fissata fino al 24 ottobre prossimo è ancora possibile partecipare ad alcuni Concorsi Pubblici, per la professione di psicologo, educatore e bibliotecario. I bandi sono stati emessi dall'ASP di Trapani (psicologo); dal Comune di Spoleto (educatore) e dall'Università di Padova, in qualità di bibliotecario. A seguire, le info e requisiti.

Avviso pubblico per psicologi

In Sicilia, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha emanato un avviso pubblico, per l'attribuzione di lavoro autonomo a sei psicologi, nell'ambito del progetto denominato 'Rafforzamento gestione dei servizi sanitari per l’assistenza alla popolazione, migrante e non - TP'.

I partecipanti dovranno essere in possesso di suddetti requisiti specifici:

Laurea specialistica o magistrale nelle classi 58/S o LM/51;

Oppure, laurea in Psicologia conseguita secondo il previgente ordinamento;

Abilitazione all’esercizio della professione;

Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi sezione A;

Specializzazione in attività psicoterapeutica.

Invio della domanda

La domanda deve essere consegnata, entro il 2 ottobre registrandosi sul sito dell'ASP Trapani. Il testo completo dell'avviso pubblico è reperibile, nel sito dell'ASP di Trapani.

Concorso per educatore

In Umbria, il Comune di Spoleto indice un concorso pubblico, per l'assunzione di quattro educatori asilo nido a tempo pieno e indeterminato. Tutti gli interessati dovranno inoltrare la propria candidatura, entro il 14 ottobre secondo uno dei seguenti modi: posta elettronica certificata; mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o direttamente all'ufficio predisposto. Per quanto concerne i requisiti specifici di ammissione è necessario aver conseguito una:

Laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione;

Oppure, un Diploma di laurea nella classe delle Lauree in Scienze dell’educazione e della Formazione;

Altri titoli equivalenti;

Possesso di patente di guida B.

Per ulteriori delucidazioni è possibile prendere visione del testo completo del concorso, nel sito istituzionale del Comune di Spoleto, alla sezione 'dettaglio pubblicazione n.2327/2019'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

Selezione per bibliotecario

L'Università di Padova ha emanato una selezione pubblica, con eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale di categoria C, area biblioteche. Coloro che intendono partecipare alla selezione, devono essere in possesso di un:

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

Buone e aggiornate competenze di biblioteconomia e bibliografia;

Altri requisiti come indicato nel bando, tra cui: competenze di base in informatica e di statistica.

Presentazione della domanda

La domanda andrà redatta tramite procedura telematica, nel sito dell'università, entro il 24 ottobre 2019.

Il testo integrale è visionabile al link sul sito dell'Università.