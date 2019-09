La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.77 del 27-09-2019 ha emanato per diverse università e comuni italiani, numerosi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di varie unità di personale in qualità di ricercatore, professore, assistente sociale, istruttore direttivo, istruttore pedagogico-insegnante scuola materna, da posizionare nelle proprie strutture sparse sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a ottobre

L'università degli studi di Napoli Federico II (Campania) ha promosso una procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un posto di ricercatore con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il dipartimento di scienze chimiche.

Per visionare al meglio tale bando collegarsi sul sito online ''Università di Napoli Federico II'' al link diretto: http:// www. unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato entro le ore 23:59 di domenica 27 ottobre 2019.

L'università degli studi ''Link Campus University'' di Roma (Lazio) ha bandito una procedura di selezione, per l'assegnazione di una collocazione con un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, per ricercatore in possesso del titolo di dottore di ricerca in grado di svolgere attività di ricerca e di didattica presso l'ufficio di Pozzuoli a Napoli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Il testo integrale del suddetto concorso è reperibile direttamente al link: https:// www. unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi/ entro domenica 27 ottobre 2019.

L'università degli studi ''La Sapienza'' di Roma (Lazio) ha attivato una procedura di selezione, per la copertura di 2 impieghi con il ruolo di ricercatore a tempo determinato, per il dipartimento di psicologia dinamica e clinica. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente con sistema telematico al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: protocollosapienza @ cert.uniroma1.it entro domenica 27 ottobre 2019.

Per acquisire maggiori dettagli connettersi sulla ''GU'' al link diretto: https:// www. gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-09-27&atto.codiceRedazionale=19E11409.

L'università degli studi di Teramo (Abruzzo) ha proclamato un procedimento selettivo per la chiamata di un professore di II fascia esterno, psicologia generale, psicobiologia e psicometria, ambito scientifico-disciplinare tramite la facoltà di scienze della comunicazione.

La data di scadenza è domenica 27 ottobre 2019. Il sopracitato bando è consultabile sulla ''Gazzetta Ufficiale'' al link: https:// www. gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-09-27&atto.codiceRedazionale=19E11368.

Ulteriori ricerche in corso

Il comune di Cagliari (Sardegna) ha indetto una selezione pubblica, per soli titoli, per l'immissione di 2 istruttori direttivi socio-educativi, assistenti sociali di categoria D, a tempo determinato full time della durata di sedici mesi prorogabili.

La domanda di ammissione deve giungere direttamente al protocollo generale del comune di Cagliari, Palazzo Civico, via Crispi o inviata con raccomandata A.R. al comune di Cagliari, servizio del personale, ufficio concorsi e assunzioni, Palazzo Civico, via Roma n. 145, (CA) entro domenica 27 ottobre 2019. Il bando completo è visibile sulla ''GU''.

Il comune di Gabicce Mare in provincia di Pesaro e Urbino (Marche) ha promulgato un concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria valida per l'accoglimento di un istruttore direttivo di categoria D, a tempo indeterminato full time, per il settore affari generali, possessore dei successivi titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche.

La domanda di assunzione deve essere spedita con una raccomanda A.R. al comune di Gabicce Mare, via Cesare Battisti n. 66, 61011 Gabicce Mare o consegnata personalmente all'ufficio protocollo del medesimo comune o mediate posta elettronica certificata PEC: comune.gabiccemare @ emarche.it entro domenica 27 ottobre 2019. Per ottenere più delucidazioni consultare il portale internet del ''Comune di Gabicce Mare'' direttamente al link: http:// www. halleyweb.com/c041019/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/9.

Il comune di Torino (Piemonte) ha attivato una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'inserimento di 35 istruttori pedagogici nello specifico insegnanti scuola materna di categoria C, in possesso dei corrispettivi titoli di istruzione: