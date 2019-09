La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha indetto due procedure selettive, per l'assunzione di profili qualificati in qualità di giornalista, programmista, specialista web, tecnico della produzione, aiuto regista, assistente alla regia, operatore di ripresa, montatore e consulente musicale, da inserire nella propria azienda.

Assunzioni Rai

La Rai ha istituito un procedimento di selezione, per titoli e prove, per identificare 90 figure qualificate in qualità di Giornalisti Professionali, da impiegare in funzione di redattore con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con l'obiettivo di assumere a tempo indeterminato alla scadenza del primo contratto.

I profili selezionati vengono assegnati alle redazioni giornalistiche delle aree aziendali posizionate nelle regioni e province autonome in base alla suddivisione territoriale di seguito elencata:

Abruzzo : 2 posti;

Basilicata : 10 ubicazioni;

Bolzano : (redazione di lingua italiana) 5 collocazioni;

Calabria : 10 sistemazioni;

Campania : 7 dislocazioni;

Friuli Venezia Giulia : (redazione di lingua italiana) 3 occupazioni;

Liguria : 5 impieghi;

Marche : 5 posizioni;

Molise : 7 sedi;

Piemonte : 2 siti;

Puglia : 7 incarichi;

Sardegna : 5 uffici;

Sicilia : 5 punti;

Trento : 4 posti;

Umbria : 4 ubicazioni;

Valle D'Aosta: 9 collocazioni.

possono partecipare solamente i concorrenti in possesso dei successivi requisiti:

essere iscritti all'albo dei giornalisti elenco professionisti, in base alle norme in vigore;

risultare cittadini italiani o europei o non appartenenti all'Unione Europea a condizione di essere legalmente soggiornanti in Italia;

non essere mai stati destituiti dalla Rai o da un'ulteriore azienda del gruppo.

La domanda di assunzione previa registrazione può giungere unicamente con sistema telematico tramite il modulo raggiungibile al link: www. lavoraconnoi. rai. it entro le ore 12:00 di lunedì 28 ottobre 2019.

Ulteriori ricerche in atto

Oltre a ciò, si avvisa che la Rai Radiotelevisione Italiana ha prorogato ad ottobre il termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione per la selezione destinata alle seguenti risorse esperte:

programmista;

specialista web;

tecnico della produzione;

aiuto regista, assistente alla regia;

operatore di ripresa;

montatore;

consulente musicale.

La nuova data di scadenza è alle ore 12:00 di martedì 15 ottobre 2019.

Per reperire maggiori informazioni sarà sufficiente consultare la pagina internet ufficiale della ''Rai Radiotelevisione Italiana'' e candidarsi al profilo di interesse per le selezioni Rai attualmente in atto.