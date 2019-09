Il Ministero della Giustizia e l'Agenzia Dogane Monopoli hanno attivato due bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di diverse unità di personale in qualità di capo d'arte apiario e funzionario doganale, da collocare nelle proprie strutture sparse sul territorio nazionale.

Bando di Concorso a ottobre

Il direttore della casa circondariale di Vercelli (Piemonte) ha indetto un bando di selezione pubblica, per l'individuazione di un profilo esperto in funzione di capo d'arte-direttore tecnico con l'incarico di direzione tecnica del locale apiario in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma di scuola secondaria superiore;

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo;

esperienza maturata in simile ruolo;

assenza di carichi pendenti o precedenti penali;

non avere familiari, assistiti, clienti o pazienti tra i detenuti all'interno dello stesso istituto penitenziario dove si attua la mansione.

La domanda di ammissione deve essere stilata secondo il fac-simile allegato a tale avviso e può essere consegnata direttamente all'ufficio di segreteria della direzione della casa circondariale di Vercelli, Strada Vicinale del Rollone n.

19 o trasmessa tramite sistema telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: cc.vercelli@giustiziacert.it entro le ore 14:00 di sabato 12 ottobre 2019. Per valutare al meglio il suddetto procedimento selettivo consultare il portale web ufficiale del ''Ministero della Giustizia'' al link diretto: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE218676&previsiousPage=mg_1_6_1.

Posizioni Aperte

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proclamato un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 40 posti con la carica di funzionario doganale, esperto in analisi statistiche e matematiche, terza area, fascia economica F1, da inquadrare con un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, presso l'ADM. I posti a concorso vengono così suddivisi:

Reggio Calabria (Gioia Tauro) regione Calabria: 5 posizioni;

Roma (Lazio) strutture centrali: 35 ubicazioni.

Per essere ammessi al sopraindicato bando è necessario aver conseguito uno dei corrispettivi titoli universitari:

laurea triennale (L) in scienze dell'economia e della gestione aziendale L-18, scienze economiche L-33, scienze matematiche L-35, statistica L-41;

laurea magistrale (LM) in finanza LM-16, scienze statistiche LM-82, scienze statistiche attuariali e finanziarie LM-83, matematica LM-40, modellistica matematico-fisica per l'ingegneria LM-44, scienze dell'economia LM-56, scienze economico-aziendali LM-77;

laurea specialistica (LS) equiparata alle sopracitate classi di laurea magistrali (LM);

diploma di laurea (DL) equiparato alle suddette classi di laurea magistrali (LM).

La domanda di partecipazione deve pervenire solo telematicamente utilizzando il vigente link di collegamento: https://www.adm.gov.it entro le ore 23:59 di lunedì 28 ottobre 2019.