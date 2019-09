La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 27-09-2019 ha reso noto che l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha proclamato due bandi di concorso pubblico per l'assegnazione di vari posti in funzione di esperto ed esperto senior, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo determinato e da inserire nel proprio organismo.

Bandi di concorso a ottobre

L'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha bandito due procedure comparative pubbliche per il conferimento di tre posti di esperti e due di esperti senior per l'attuazione di attività di studio, ricerca e analisi economica nel settore dei compiti istituzionali affidati ai servizi dell'UPB.

Per partecipare a tale selezione è opportuno possedere i corrispondenti titoli di studio e requisiti di ammissione:

laurea specialistica o magistrale o ulteriore titolo equiparato stabiliti dalla normativa nazionale;

dottore di ricerca in ambito delle scienze economiche e statistiche, relativa ai settori scientifico-disciplinari inclusi nei macrosettori 13/A economia, 13/C storia economica o 13/D statistica e metodi matematici per le decisioni;

fluente padronanza della lingua inglese;

buona comprensione della lingua italiana;

cittadinanza italiana o europea;

diritto di voto attivo;

idoneità fisica al lavoro;

non aver riportato condanne penali o carichi pendenti.

La selezione per i profili esperti prevede una valutazione dei titoli, in un esame scritto e in un colloquio.

Mentre, per quanto concerne la selezione per le figure esperte senior si decreta una valutazione basata sulle esperienze professionali e dei titoli dei partecipanti, a seconda della documentazione da questi prodotta e in un colloquio.

Come fare application e ulteriori informazioni

La domanda di partecipazione rivolta agli esperti deve giungere telematicamente usufruendo dell'applicazione informatica accessibile al link: https:// upb-esperti.ilmiotest.it.

Mentre, la domanda di assunzione destinata agli esperti senior deve pervenire sempre con sistema telematico utilizzando l'applicazione informatica raggiungibile al link: https;// upb-esperti-senior.ilmiotest.it entro le ore 24:00 di lunedì 28 ottobre 2019.

Il vigente avviso è stato divulgato nell'apposita sezione della pagina istituzionale dell'UPB visibile al link: https:// www. upbilancio.it dove viene diffusa ogni necessaria indicazione e comunicazione sui suddetti procedimenti selettivi.

Da tenere presente che l'Unità organizzativa responsabile delle procedure di selezione è l'Ufficio del Direttore generale dell'UPB. Mentre, il responsabile della procedura è il Direttore generale.