Vi sono attualmente alcuni interessanti Concorsi Pubblici che riguardano il ruolo sanitario di biologo, farmacista e tecnico di laboratorio biomedico. I bandi, con scadenza a metà ottobre sono stati emessi dall'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi (biologo), dall'Azienda Tutela della Salute di Brescia (farmacista) e dall'Istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani di Ancona (tecnico biomedico).

Copertura per un dirigente biologo

L'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ha emanato un concorso pubblico per l'assunzione di un dirigente biologo - disciplina di Patologia Clinica.

Oltre ai requisiti generali, i partecipanti devono aver conseguito una:

Laurea in Scienze Biologiche;

Oppure, Laurea specialistica/magistrale equiparata;

Specializzazione nella disciplina di Patologia Clinica;

Iscrizione all’albo dell’ordine professionale.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata nei seguenti modi: tramite utilizzo della posta elettronica certificata; mediante raccomandata o consegnata direttamente all’ufficio protocollo dell’azienda sanitaria entro il 17 ottobre. Il testo integrale del bando è visionabile, nel sito internet: sezione 'concorsi e avvisi' dell'ASL di Brindisi.

Bando per farmacista

Bando di concorso pubblico emesso dall'Azienda Sanitaria Tutela della Salute di Brescia, per la copertura di un posto, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di dirigente farmacista - disciplina farmaceutica territoriale. Coloro che intendono presentare la domanda di ammissione al concorso devono essere in possesso di un:

Diploma di Laurea in Farmacia (ordinamento previgente);

Oppure, diploma di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o in Farmacia e farmacia industriale;

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico;

Iscrizione al relativo albo professionale.

Invio della domanda

Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono le seguenti: a mezzo raccomandata; e-mail certificata o direttamente all'’ufficio protocollo dell’A.T.S.

di Brescia. La scadenza è fissata al 17 ottobre. Si ricorda che il testo completo del bando di concorso pubblico è pubblicato, sul sito internet: ats-brescia.it - sezione 'amministrazione trasparente - bandi di concorso'.

Avviso pubblico per tecnico di laboratorio biomedico

L'Istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani V.E.II di Ancora ha emanato un avviso pubblico per l'assunzione per sei mesi di un tecnico di laboratorio biomedico.

Tra i requisiti specifici è necessario aver conseguito un Diploma universitario per relativa professione, con iscrizione all'albo professionale.

Domanda di partecipazione

La domanda deve essere consegnata, entro il 17 ottobre prossimo, secondo una delle modalità descritte all'interno del bando ufficiale. Per ulteriori requisiti è possibile scaricare il presente bando completo sul portale: inrca.it - sezione 'concorsi / avvisi.