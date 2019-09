Attualmente, la cooperativa sociale Itaca e l'agenzia per il lavoro Selefor assumono diversi profili professionali con il ruolo di educatore, infermiere e Oss operatore socio sanitario, da assegnare presso le sedi occupazionali situate in varie province e regioni italiane.

Posizioni Aperte

Itaca ricerca a tempo determinato sino a giugno 2020 part time di 20 ore settimanali educatori servizi minori ed educativi per l'area di Palmanova, Gonars in provincia di Udine (Friuli Venezia Giulia) in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea in scienze dell'educazione o educatore professionale;

esperienza in simili incarichi;

patente di guida di tipo B;

automuniti.

Si seleziona a tempo indeterminato part time di 27 ore a settimana personale qualificato in funzione di educatore esperto disabilità sensoriale per la zona di Brescia Ovest (Lombardia) possessore dei consecutivi titoli di istruzione e requisiti:

diploma di scuola superiore o laurea in materie psicosociali o educative;

esperienza di almeno un anno in attività destinate a soggetti con danno sensoriale, sordità, conoscenza L.I.S.;

patente di guida di categoria B;

automuniti.

La cooperativa assume a tempo determinato part time risorse con la mansione di educatore/trici asili nido per la sede di Basso Isontino in provincia di Gorizia (Friuli Venezia Giulia) con i corrispondenti requisiti:

esperienza minima nel ruolo;

patente di guida di tipo B;

automuniti.

Itaca offre nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato part time di 36 ore settimanali con supporto alloggio rivolti a figure sanitarie professionali con la carica di infermiere, da disporre in zona Carnia tramite le strutture residenziali per anziani di Tolmezzo, Villa Santina e Paluzza in provincia di Udine (Friuli Venezia Giulia).

I requisiti di accesso sono i successivi:

iscrizione all'albo;

esperienza minima;

disponibilità a lavorare su turni.

Si assumono con un contratto di collaborazione in regime di libera professione da ottobre 2019, infermieri per l'impiego mediante la struttura di salute mentale di Auronzo di Cadore in provincia di Belluno (Veneto). I requisiti di partecipazione sono i corrispettivi:

iscrizione all'albo;

esperienza minima;

disponibilità ad operare su turni.

La cooperativa sociale seleziona con un contratto a tempo indeterminato part time di 36 ore a settimana con supporto alloggio, profili qualificati con la nomina di O.S.S. operatore socio sanitario per la casa di riposo di Puos d'Alpago in provincia di Belluno (Veneto) in possesso delle successive qualifiche professionali e requisiti:

titolo di operatore socio sanitario oss;

esperienza minima;

disponibilità ad esercitare su turni.

Infine, si selezionano a tempo determinato di 30 ore settimanali della durata di sei mesi con probabile proroga anche risorse addette/i all'assistenza presso la struttura residenziale per anziani di Muggia in provincia di Trieste (Friuli Venezia Giulia) detentori dei seguenti titoli e requisiti:

qualifica di operatore socio sanitario oss;

esperienza minima;

patente di guida di categoria B;

automuniti.

Le domande di ammissione previa registrazione devono essere presentate direttamente sulla pagina internet ufficiale della ''Cooperativa Sociale Itaca'' nella sezione > elenco annunci > al link: h1. itaca.coopsoc.it. Da precisare che non vengono evidenziate le date di scadenza.

Ulteriori ricerche in corso

L'agenzia per il lavoro Selefor di Napoli assume nuove figure professionali con il ruolo di operatore socio sanitario O.S.S. con formazione complementare OSSS per richieste al Nord Italia. Le qualifiche e i requisiti necessari per aderire a tali posizioni aperte sono i successivi:

titolo di operatore socio sanitario e/o operatore socio sanitario con formazione complementare OSSS conseguita mediante le istituzioni di formazione accreditate dalla Regione Campania;

disponibilità al trasferimento al Nord Italia.

La domanda di assunzione previa registrazione deve essere esibita direttamente sul portale web ufficiale di ''Selefor srl, Agenzia per il Lavoro'' seguendo il percorso > Offerte di lavoro > al link: https:// www. selefor.com.

Anche in questo caso, non sono indicate le date di scadenza.