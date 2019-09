Trattamento di fine rapporto ancora mancante per i docenti con contratto a tempo determinato. Tempo utile per l'accredito, luglio - settembre 2019, ma anche ottobre 2019, in relazione alla data del termine del rapporto di lavoro. Una prima tranche è stata erogata in aprile per i supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche l'anno precedente, ma nessuna somma è stata ancora versata per la maggior parte dei docenti che solitamente ricevevano il Tfr nel mese di agosto.

Nel portale nuovo - nella sua versione aggiornata maggiormente intuitivo e facile da consultare - è possibile visualizzare se gli importi sono in pagamento e la data di disponibilità.

Trattamento di Fine Rapporto (TFR), a quanto ammonta

È corrisposta al lavoratore al termine del rapporto di lavoro o servizio, come nel caso dei docenti alla fine dell'incarico nella Scuola. Il contratto scuola deve avere una durata di almeno 15 giorni lavorativi e continuativi.

L'importo spettante è determinato dall'accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, per una quota del 6,91% della retribuzione annua. Per il periodo lavorativo superiore ai 15 gg, si fa valere un mese.

Es base di calcolo: Euro 11.928 x 6,91% : 100 = Euro 824,22 circa importo del Tfr spettante da erogare

Tfr, quando deve essere pagato

I tempi di erogazione del Trattamento di Fine Rapporto dipendono dalla tipologia di contratto stipulato e dalle motivazioni della cessazione del servizio in applicazione dell'art.3 del dl 28 marzo 1997, n.

79, convertito in Legge 28 maggio 1997, n. 140. Nel caso dei docenti con contratto scuola a tempo determinato, supplenza breve, fino al 30/06 o al 31/08, il Tfr deve essere erogato dopo 12 mesi dalla cessazione del servizio, ovvero dalla risoluzione del rapporto di lavoro, senza causa del lavoratore. Gli stessi regolamenti valgono in fatti per tutte le tipologie di lavoratori a cui spetta l'erogazione della prestazione, con modalità differente di erogazione della somma in relazione alla motivazione del termine del contratto e della tipologia sottoscritta.

Il termine di 12 mesi è la tempistica per corrispondere al docente la somma, in aggiunta altri 3 mesi in cui se l'importo del Tfr non viene corrisposto, la prestazione è dovuta con gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo. Ciò significa che l'erogazione del Trattamento di Fine Rapporto avviene dopo 12-15 mesi dalla data del termine del contratto di lavoro. Se terminato il 30/06 per esempio, il Trf dovrebbe essere erogato dal mese di Luglio a Settembre successivo l'anno lavorativo, in un'unica soluzione perché l'importo è pari o inferiore ai 50mila euro.

Dove visualizzare lo stato del pagamento del Tfr

Nel nuovo portale Noipa è ora più semplice verificare i pagamenti in corso. Nel caso del Trattamento di Fine Rapporto, è necessario accedere alla propria area Riservata in alto a destra, e scendere in basso a sinistra alla voce 'Stipendiali', cliccando successivamente su 'Contratti scuola' e 'Tfr', avendo cura di inserire il periodo di riferimento della prestazione.

Nella sezione troverete tutte le pratiche inviate dalla scuola, anche se non ancora in pagamento, con la voce 'In elaborazione' oppure 'In elaborazione con il numero della pratica', che indica l'erogazione della rata.

I mesi di settembre e ottobre sono dunque quelli utili per l'erogazione della somma per i docenti con contratto al 30/06 o con contratti con termine nel mese di luglio (Esami di Stato) considerando i 12 mesi utili e fino a 3 mesi in più per completare l'erogazione delle somme.