Prima settimana di convocazioni per i docenti che attendono di conoscere la propria sede per questo anno scolastico. In base agli ultimi confronti tra insegnanti di tutte le classi di concorso, tra le prime regioni a inoltrare le proposte di cattedra, la Lombardia e l'Emilia Romagna, che ha avviato la sperimentazione delle convocazioni unitarie e accentrate. Non sono mancati i disagi che hanno costretto i docenti in graduatoria ad attendere fino a 24 ore per vedersi assegnata la cattedra.

I risultati sono stati soddisfacenti per la maggior parate del personale docente, che non dovrà attendere la mail con contratto fino all'avente diritto, cambiando sede di lavoro in relazione alle proposte in arrivo fino alla stipula del contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche, al 10 giugno (con possibilità di proroga) o fino al 30 giugno, con proroga per Esami di Stato.

Contratto fino all'avente diritto e al 30 giugno 2020 (insieme)

Non tutte le regioni e province hanno però avuto disposizioni per le convocazioni accentrate, motivo per cui si partirà - fin da ora, ma in priorità dal primo giorno di Scuola - con l'invio delle mail con le proposte di incarico sui posti vacanti, sottoscrivendo un contratto fad, fino all'avente diritto, e con dicitura fino al 30 giugno 2020, in attesa che tutte le assegnazioni e gli inserimenti nelle graduatorie siano definitivi.

In effetti, le due diciture pongono dei dubbi, essendo l'una in contrapposizione all'altra: la prima indica l'assenza di una data di termine dell'incarico relativo alla stesura di nuove graduatorie, nelle quali altra docente, per posizione, avrebbe maggiore diritto del collega che ha risposto alla supplenza; la seconda indica che il posto sarà di quel supplente che accettato la cattedra fino alla fine dell'anno scolastico.

In ogni caso, per il momento si fa fede alla prima dicitura, ovvero fad, considerando che sul sistema IOL, questa tipologia di contratto non fa risultare il docente impegnato, permettendo alle segreterie di inviare tutte le convocazioni sui posti vacanti, dando modo al docente di ottenere successivamente un vero posto al 30/06.

Ordine di convocazione

Primi docenti a essere convocati saranno gli iscritti nelle Gae che ancora non hanno ottenuto assegnazione di cattedra, a seguire si prenderanno in esame le Graduatorie di Istituto a partire dalla seconda fascia con i docenti n possesso di abilitazione, sia per posto comune (tutte le cdc) sia per i posti sul sostegno.

Ad esaurimento della seconda fascia, si passerà alla III GI. i posti vacanti in assegnazione con le supplenze brevi potranno essere costituiti anche dalle cattedre dei docenti in pensione dal 1 settembre 2019, che per tempistica non stati inseriti tra i posti disponibili per le immissioni in ruolo. In considerazione che questa tipologia di cattedra non ha un docente, queste cattedre dovranno essere assegnate con contratto al 31/08/2020 come da circolare Miur in materia di attribuzione di incarico nel comparto scuola.

Con l'esaurimento dei candidati della terza fascia, le segreterie potranno prendere in esame la messa a disposizione. Per i posti di sostegno però vi è una differenza: le cattedre disponibili saranno assegnate, a seguito dell'esaurimento della III fascia sulla classe di concorso da cui chiama la scuola, incrociando le graduatorie di tutte le classi di concorso con tutti gli aspiranti inseriti, in ordine di punteggio.

In mancanza di aspiranti disponibili ad occupare il posti vacante, si passerà alla chiamata via mad, in ordine di arrivo delle istanze presso gli istituti scolastici.

Abbandonare una supplenza fad per un contratto con data certa

La nota Miur n. 38905 del 28 agosto 2019 (aggiornamento circolare supplenze) ha fornito ulteriori istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione delle supplenze per tutto il personale della scuola, permettendo di avere una definizione anche per l'accettazione e l'eventuale abbandono dell'incarico con l'arrivo di una proposta maggiormente vantaggiosa per il docente.In materia di supplenza breve con primi contratti fino all'avente diritto, il docente può lasciare per qualsiasi posto con data certa, anche se con meno ore (per es., è possibile lasciare una supplenza breve fad di 18 h (o anche con data al 30/06/2020) come dichiarato da alcune convocazioni già arrivate nella mail dei docenti) per una supplenza breve con contratto al 30/06/2020 e NON fino all'avente diritto.

Non è possibile lasciare una supplenza fad per altra supplenza fad, anche se la seconda proposta ha un numero di ore superiore alla prima; il docente ha diritto però a completare la sua cattedra, e sarà sempre convocato per l'accettazione di spezzoni, in relazione alla propria posizione nelle GI. Per quanto riguarda i posti sul sostegno, questi hanno priorità sul posto comune per i docenti con abilitazione, ma non per i docenti inseriti in III fascia, che possono lasciare l'incarico applicando le istruzioni indicate sopra in relazione alla tipologia di contratto.

Inoltre, si ricorda che la mad può essere inoltrata solo dagli aspiranti non iscritti in nessuna graduatoria, anche perché in considerazione che l'istanza viene presa in considerazione a seguito dell'esaurimento delle graduatorie di III fascia, se non si è stati convocati da questa, non è possibile si venga chiamati con la messa a disposizione.