Il settore sanitario continua ad elargire offerte di lavoro destinate all'impiego di molte figure: operatori socio-sanitari, infermieri, coadiutori amministrativi ed ulteriori profili sanitari. Per questo motivo sono molto assidue e selezioni, concorsi e bandi divulgati dalle strutture sanitarie, o dalle Ausl e Asl, la quali sono alla ricerca di personale da impiegare nelle aziende locali al fine di sopperire alla mancanza di risorse.

Nelle ultime ore, per l'appunto, sono state diffuse alcune notizie riguardo le assunzioni ed i concorsi riservati al personale sanitario in Emilia Romagna, Lazio e Piemonte.

Bando Ausl in Emilia Romagna, i requisiti

Nuove opportunità lavorative nell'ambito sanitario nel centro-nord e, in particolare, in Emilia Romagna. L’Azienda Unità Sanitaria Locale (Ausl) Romagna di Rimini ha proclamato un concorso pubblico per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di 39 Coadiutori Amministrativi Senior.

Per partecipare al concorso è necessario essere maggiorenni, aver conseguito almeno la licenza media, essere cittadini italiani o di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, avere l'idoneità lavorativa alle mansioni richieste e non esser stato dispensato dai diritti politici o da un pubblico impiego. Alcuni posti corrispondenti al 20% sono riservati a coloro che hanno svolto almeno tre anni di servizio all'interno dell'Azienda Usl della Romagna nel medesimo ruolo.

Sarà possibile candidarsi fino al giorno 24 ottobre, mediante procedura telematica sul sito ufficiale dell'azienda.

Le opportunità di lavoro in Piemonte e Lazio

Nuovi posti di lavoro a disposizione nel nord dell'Italia nel settore sanitario. In Piemonte, l’Azienda Sanitaria Locale di Biella ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, che porterà all'assunzione di 38 risorse nel ruolo di infermiere (Collaboratore Professionale Sanitario) presso l’Asl di Biella. Oltre ai requisiti sopracitati per l'altro concorso, in questo caso è necessario essere in possesso del titolo di laurea in Infermieristica o titolo equipollente, ed essere iscritti al relativo Collegio Professionale.

Per candidarsi è necessario scaricare il modulo messo a disposizione dall'Asl, compilarlo ed inviarlo mediante raccomandata, portarlo personalmente presso l'ufficio Concorsi, oppure spedirlo tramite posta elettronica entro il 24 ottobre.

Nel Lazio, invece, l'Asl ricerca 20 medici a tempo indeterminato tra cui anestesisti, cardiologi, internisti. Per presentare domanda c'è tempo fino al 31 ottobre, come riportato dal Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.