La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno, il Comune di Rieti e la Città di Pompei hanno attivato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di vari profili professionali in qualità di gestore, amministrativo, contabile, dirigente e istruttore direttivo, da assegnare presso le sedi di lavoro situate in varie regioni e province italiane.

Bando di Concorso a novembre

La Cciaa di Treviso-Belluno (Veneto) ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di 2 posti di gestore servizi di rete, amministrativi, contabili e di supporto, di categoria D, a tempo indeterminato full time, di cui una posizione è destinata al personale in attività tramite l'ente, in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:

diploma di laurea (DL) o (LS) o (LM) o diploma di laurea triennale di I livello ad indirizzo giuridico o economico-statistico;

essere maggiorenni;

cittadinanza italiana o europea;

diritto di voto elettorale attivo;

idoneità fisica all'impiego;

assenza di carichi pendenti.

La domanda di ammissione con incluso il proprio curriculum vitae va inoltrata con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R.

o con la posta elettronica certificata alla casella PEC: cciaa @ pec.tb.camcom.it entro giovedì 14 novembre 2019. Tale concorso è visionabile sulla ''GU n. 82 del 15-10-2019''.

Posizioni aperte

Il comune di Rieti (Lazio) ha promulgato un avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'immissione con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time di nuove risorse con l'incarico di dirigente del settore sociale, servizi al cittadino.

I titoli di studio e i requisiti di accesso sono la laurea in giurisprudenza (22/S) o laurea pari o laurea in sociologia (89/S) o laurea pari o laurea in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S) o laurea pari, una padronanza dell'inglese di livello A2, l'aver compiuto i 18 anni di età, l'avere la cittadinanza italiana o europea e il godere dei diritti civili e politici con idoneità fisica al lavoro.

La domanda di partecipazione può essere presentata a mano o con A.R. o con PEC all'indirizzo: protocollo @ pec.comune.rieti.it entro giovedì 14 novembre 2019. Per reperire maggiori informazioni contattare il sito web ufficiale del ''Comune di Rieti'' nella sezione > albo pretorio online.

La Città di Pompei in provincia di Napoli (Campania) ha promosso un concorso pubblico, per esami, per l'assegnazione di 2 posti a tempo indeterminato full time di istruttore direttivo contabile, di categoria D.

I titoli professionali e i requisiti richiesti sono i corrispettivi:

laurea in economia e commercio;

comprensione della lingua inglese;

competenze informatiche;

idoneità psicofisica;

aver raggiunto la maggiore età;

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo;

essere a norma con il servizio di leva;

assenza di condanne penali.

La domanda di assunzione deve essere consegnata personalmente o tramite A.R.

o mediante posta elettronica certificata alla casella PEC: protocollo @ pec.comune.pompei.na.it entro le ore 12:00 di domenica 10 novembre 2019. Tale bando è reperibile sul portale internet ufficiale del ''Comune di Pompei''.