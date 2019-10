In queste settimane per i laureati in biologia, in servizio sociale e per chi ha titoli equipollenti, è possibile partecipare, fra gli altri, a tre concorsi pubblici le cui scadenze sono fissate tra fine ottobre e la prima metà di novembre.

Tali bandi sono stati emessi dall'ASL 2 di Savona, dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, per la professione di biologo e dal Comune di Calangianus per assistente sociale.

Due concorsi per biologi

L'Azienda Sanitaria 2 di Savona, in Liguria, ha indetto un avviso pubblico, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente biologo - disciplina patologia clinica. I partecipanti devono aver conseguito una:

Laurea magistrale in Scienze Biologiche (classe LM 6);

Oppure, laurea specialistica in Biologia (classe 6/S);

Altre lauree equipollenti;

Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso;

Iscrizione al relativo albo professionale.

Invio della domanda

La domanda dovrà essere inoltrata, entro il prossimo 26 ottobre tramite casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: protocollo @pec.asl2.liguria.it.

Il presente bando è consultabile e scaricabile, sul sito web dell’ASL2: 'Bandi e concorsi/Concorsi e avvisi.

La Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli ha emanato un bando di concorso per l'assunzione di un biologo-ricercatore a tempo indeterminato. I candidati devono essere in possesso di:

Diploma di laurea in Scienze Biologiche, Biologia Marina o Scienze Ambientali,

Oppure, in Scienze del Mare o similare;

Dottore di ricerca;

Abilitazione Scientifica II fascia.

Domanda di partecipazione

La domanda deve essere presentata avvalendosi esclusivamente del servizio online, presente sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn, alla sezione 'concorsi'.

Ricordiamo che la scadenza è fissata al prossimo 11 novembre. Per ulteriori requisiti è possibile reperire il testo completo del bando, visitando il link: szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi.

Assunzione per un assistente sociale

Il Comune di Calangianus, in provincia di Olbia - Tempio, ha indetto un bando pubblico per la copertura di un istruttore direttivo - assistente sociale, con contratto a tempo indeterminato.

Oltre ai requisiti generali per partecipare è necessario aver un conseguito un: Diploma Universitario di Assistente Sociale, con iscrizione all’Albo, o altri titoli equivalenti.

Domanda di ammissione

L'istanza di ammissione al concorso dovrà pervenire, entro il 9 novembre 2019, secondo una delle seguenti modalità: direttamente all’ufficio protocollo del comune; mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo.comune.calangianus @pec.it, oppure a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla domanda deve essere allegata, la ricevuta della tassa di 10,00. Il testo integrale del bando è reperibile, connettendosi al sito: comune.calangianus.ot.it - homepage - bandi di concorso.