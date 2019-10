Sono stati banditi nuovi Concorsi Pubblici per laureati in biologia, servizio sociale e assistenza sanitaria. I bandi, con scadenza fissata all'ultimo giorno di ottobre, verranno espletati presso l'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (biologo), l'Unione Montano Esino Musone (assistente sociale) e presso l'Azienda Sanitaria di Omegna (assistente sanitario).

Concorso per un posto di dirigente biologo

La Fondazione Policlinico IRCCS CA' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha emanato un pubblico concorso per l'assunzione di un posto di biologo - disciplina 'patologia clinica', per le attività dell'USOD PMA.

I candidati devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea Magistrale in Biologia (classe LM-6);

Oppure, Laurea Specialistica in Biologia;

Oppure, Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento);

Altri titoli equipollenti;

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico;

nella disciplina oggetto del concorso pubblico; Essere iscritti all'Albo dell'Ordine Professionale.

Invio della domanda

La domanda deve essere presentata telematicamente, collegandosi al sito internet: policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it, entro il prossimo 31 ottobre. Il testo completo del concorso è pubblicato, nel portale dell'azienda sanitaria, alla voce 'lavora con noi'.

Bando per assistente sociale

L'Unione Montana Potenza Esino Musone - San Severino Marche ha indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato part-time di un 'istruttore direttivo socio sanitario - assistente sociale', da inviare al Comune di Castelraimondo, in provincia di Macerata. Oltre ai requisiti generali è necessario aver conseguito una: laurea dell'ordinamento previgente in Servizio Sociale o altri titoli afferenti, tra cui una laurea appartenente alla classe LM/87, con regolare iscrizione all’Albo Professionale dell’ordine degli Assistenti Sociali.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione può essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Unione; oppure tramite PEC o raccomandata. Ricordiamo che è previsto il pagamento della tassa di € 10,00. La scadenza è fissata al 31 ottobre 2019. Per altre informazioni è possibile consultare, il sito internet: umpotenzaesino.it - concorsi.

Assunzione per un assistente sanitario

L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola ha emesso un bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato di un candidato in possesso di una: Laurea di primo livello in Assistenza Sanitaria, con iscrizione a relativo albo professionale.

Presentazione della domanda

L'istanza per l'ammissione al concorso dovrà essere inviata unicamente tramite procedura telematica presente nel sito di suddetta azienda sanitaria, entro il 31 ottobre. Il testo integrale del bando è reperibile, visitando il sito : aslvco.it/Concorsi.asp?idtrasp=0&T=0#Top