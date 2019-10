La Fondazione Telethon e la Fondazione Ai.Bi. Amici dei Bambini assumono con un contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato nuovi profili professionali in qualità di team leader, copywriter senior, promoter sociale, tirocinante, volontario, educatore e stagista da disporre nei propri organismi situati in varie località italiane.

Posizioni Aperte

La Fondazione Telethon ricerca risorse in funzione di team leader no profit da assegnare nell'area di Torino (Piemonte), in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

esperienza maturata nella raccolta fondi face to face;

inclinazione al problem solving;

ottime qualità di comunicazione, di relazione e di ascolto;

proattività.

Si selezionano per la sede di Roma (Lazio) anche figure con l'incarico di copywriter senior (collaborazione) con un'età compresa tra i 30 e i 35 anni e possessore dei successivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea in comunicazione, marketing, materie umanistiche e/o diploma specialistico in istituti di comunicazione, advertising e copywriting;

esperienza minima di cinque anni maturata in agenzia pubblicitaria;

capacità del pacchetto office;

competenze nella scrittura sintetica ed estesa, di elaborazione di concept, naming;

compilazione di presentazioni strategiche e creative;

scrittura autorale per video e abilità di seguirne l'evoluzione sino all'obiettivo;

propensione al problem solving;

saper organizzare e gestire l'attività a seconda del time limit definite in cooperazione con il resto del gruppo e con gli altri settori dell’organizzazione.

Infine, si assumono per le aree di Torino e Roma soggetti con la mansione di promoter sociale detentore dei consecutivi requisiti:

tendenza ad operare per delle finalità;

eccellenti capacità comunicative;

attitudine al contatto con il pubblico;

abilità nell'esercitare con la squadra.

La domanda di adesione previa registrazione con incluso il proprio curriculum vitae deve essere redatta direttamente sul portale web ufficiale della ''Fondazione Telethon'' nella sezione > lavora con noi > posizioni aperte.

Ulteriori ricerche in atto

La Fondazione Ai.Bi. Amici dei Bambini cerca personale per attuare un tirocinio formativo in rendicontazione-controllo di gestione. Per essere ammessi a tale selezione è necessario aver conseguito i corrispondenti titoli universitari e requisiti:

laurea in materie economiche;

fluente padronanza della lingua inglese sia scritta che orale;

diviene un plus la comprensione di un'altra lingua straniera;

competenze informatiche;

è di preferenza aver acquisito un master in management delle imprese sociali.

Si seleziona uno studente o un giovane laureato in scienze della comunicazione o in materie economiche di un'età compresa tra i 23 e i 30 anni, che pratica del volontariato mediante l'ufficio comunicazione e raccolta fondi.

Inoltre, si assume personale con il ruolo di educatore professionale da assegnare presso la comunità mamma bambino con la laurea in scienze dell'educazione.

La Fondazione ricerca una stagista e/o un tirocinante in progettazione pedagogica servizi per minori e famiglia. I profili ideali sono uno studente universitario con la laurea specialistica-master o un giovane laureato di età compresa tra i 23 e i 30 anni, con il diploma di laurea in scienze dell'educazione e/o materie sociali o un master in scienze dell'educazione-progettazione pedagogica.

Tuttavia, non deve mancare una certa preparazione in ambito pedagogico, psicologico e legislativo.

Per concludere si selezionano risorse che praticano del volontariato tramite l'ufficio gestione donatori e sostenitori, con buone abilità del pacchetto office e in excel. I posti di lavoro si trovano a Mezzano di S. Giuliano Milanese e in provincia di Milano Sud Milano (Lombardia). La domanda di partecipazione deve essere stilata direttamente sul sito online ufficiale della ''Fondazione Ai.Bi. Amici dei Bambini'' nella sezione > lavora con noi.