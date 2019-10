Sono aperte le selezioni a cura di Cineworld Roma per la ricerca di figure varie. Sono inoltre ancora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di due performer (un uomo e una donna) con rilevanti capacità soprattutto sul piano canoro e interpretativo per realizzare una importante commedia di carattere musicale che verrà poi messa in scena a dicembre al Teatro Orione di Roma.

Cineworld Roma

Selezioni in corso, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figure varie.

Innanzitutto, si cercano belle ragazze di età compresa tra 20 e 30 anni, di statura non inferiore a 1, 72. Si cercano inoltre donne tra 20 e 40 anni, dal seno abbondante e che svolgano l'attività professionale di massaggiatrici. Per candidarsi, in entrambi i casi le interessate devono inviare i propri dati personali e di contatto e alcune fotografie a questo indirizzo di posta elettronica: laurabossa @ cineworldroma. com.

Una commedia musicale

Sono ancora aperte le selezioni per la realizzazione di una interessante commedia di carattere musicale che verrà poi messa in scena al Teatro Orione a Roma, nel prossimo mese di dicembre. In particolare, per questa nuova produzione teatrale la richiesta è attualmente indirizzata verso due performer, un uomo e una donna. Per il ruolo maschile si cerca un giovane di età scenica compresa tra 25 e 30 anni, mentre per quello femminile la richiesta è invece orientata verso una giovane di età scenica tra 20 e 25 anni.

In entrambi i casi si richiede il possesso di notevoli abilità di tipo canoro e di rilevanti conoscenze di carattere musicale, unitamente a quello di una ottima capacità di tipo interpretativo con particolare riferimento a ruoli comici. In sede di audizioni è necessario presentare innanzitutto due canzoni, scelte liberamente nell'ambito del repertorio musicale della Disney, alle quali i candidati per il ruolo maschile dovranno aggiungere un breve monologo di carattere ironico/brilllante (ma non di stile demenziale) e le candidate per il ruolo femminile un monologo di breve durata o di tipo ironico/brillante o di carattere romantico.

Per proporre la propria candidatura occorre inviare quanto prima al seguente indirizzo di posta elettronica: casting @ teatrorione. it, dati personali, riferimenti di contatto (telefono e email), due fotografie e ovviamente il proprio curriculum artistico-professionale. I provini si svolgeranno poi esclusivamente su convocazione, dopo aver valutato quanto inoltrato. In sede di casting, i pre-selezionati dovranno portare con sé le basi musicali preparate (su supporto usb), il proprio curriculum cartaceo e due fotografie.