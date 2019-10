Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 11-10-2019 sono stati pubblicati i concorsi indetti dai comuni di Cittanova, Opera e Pontremoli, per la selezione e l'assunzione di alcune unità di personale in qualità di ingegnere, architetto e geometra, da dislocare nelle proprie strutture. Per tutte e tre le selezioni la scadenza per la domanda di partecipazione è nel mese di novembre.

Bandi di Concorso a novembre

Il comune di Cittanova in provincia di Reggio Calabria (Calabria) ha promulgato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento di profili in funzione di istruttore tecnico, di categoria D, a tempo indeterminato full time, con riserva a favore dei volontari congedati dalle Forze Armate. I candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, pianificazione territoriale e urbanistica, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, ingegneria per l'ambiente e il territorio.

La domanda di ammissione può essere inoltrata con raccomandata, consegnata a mano o trasmessa mediante PEC alla casella protocollo.cittanova @ asmepec.it entro le ore 12:00 di domenica 10 novembre 2019.

Il comune di Opera, in provincia di Milano (Lombardia), ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la selezione di risorse con l'incarico di istruttore tecnico, categoria C, da inquadrare con un contratto a tempo indeterminato full time.

Chi volesse candidarsi al concorso deve avere come titolo di studio il diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) di geometra. Solo in mancanza del titolo di istruzione sopracitato, l'ammissione sarà possibile con il possesso di una qualifica superiore: diploma di laurea in architettura o in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria edile-architettura o ingegneria per l'ambiente e il territorio o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.

La domanda di assunzione deve avvenire entro le ore 12:00 di lunedì 11 novembre 2019 e può essere consegnata personalmente, inoltrata con raccomandata o inviata con PEC all'indirizzo protocollo.opera @ cert.legalmail.it.

Ulteriori posizioni aperte

Il comune di Pontremoli, in provincia di Massa-Carrara (Toscana), ha istituito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione di figure con il ruolo di istruttore tecnico geometra, di categoria C, da regolarizzare con un rapporto lavorativo a tempo indeterminato part time di 18 ore a settimana.

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 13:00 di lunedì 11 novembre 2019. Il modulo di domanda è disponibile sul portale online ufficiale del 'Comune di Pontremoli, nell'area amministrazione trasparente - bandi di concorso.