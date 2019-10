Casting per figuranti a Frascati, a cura della casa di produzione cinematografica e televisiva The New Life Company di Roma, per la realizzazione di una serie televisiva diretta dal regista Niccolò Ammaniti. Sono poi tuttora aperte varie selezioni, a cura di Cineworld Roma, finalizzate alla ricerca di figure varie per alcune importanti produzioni cinematografiche.

Una serie televisiva

Per una serie televisiva diretta dal noto regista, sceneggiatore e scrittore Niccolò Ammaniti, la casa di produzione The New Life Company di Roma cerca varie figurazioni.

Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso bambini/e e ragazzi/e tra 6 e 16 anni, nonché verso ulteriori ragazzi e ragazze, di età compresa tra 12 e 16 anni e con rilevanti abilità nell'ambito della danza. Tutti quanti possono appartenere a qualsiasi etnia ed essere originari di qualunque Paese. I casting sono stati fissati per sabato prossimo, 5 ottobre, a Frascati. L'appuntamento è previsto per le ore 9 presso le Scuderie Aldobrandini (Piazza Marconi, 6), per proseguire poi orientativamente sino alle ore 17.

Tutti i minorenni devono presentarsi direttamente, tassativamente accompagnati da almeno un genitore (o dal relativo tutore legale), munito comunque della fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori unitamente alla autorizzazione, firmata da tutti e due, riguardante la partecipazione del figlio o della figlia alle selezioni (anche in connessione a foto e video).

Alcuni film

Sono aperte le selezioni di Cineworld Roma per alcune produzioni cinematografiche.

Innanzitutto, per una scena da girare nella Capitale si cercano ragazzini e ragazzine tra 12 e 15 anni, residenti a Roma, e di statura compresa tra 1, 60 e 1, 70. Non verranno accettati candidati con doppi tagli o meches. Per partecipare alle selezioni occorre inoltrare, a cura dei genitori o di chi ne fa le veci, la candidatura a: minori@cineworldroma.com o, tramite WhatsApp a: 340/6016289. Per un interessante progetto cinematografico si cercano poi donne ultra-tatuate.

Le interessate devono inviare dati e fotografie per WhatsApp al seguente numero di telefono: 349/8641891. Per delle riprese da effettuarsi a Roma il prossimo 8 ottobre, si cercano due ragazze alte 1, 75 e con taglia 40. Entrambe devono avere i capelli o lunghi e biondi o castani a caschetto. Per proporsi si deve far riferimento a: laurabossa@cineworldroma.com o allo 338/4077856, via WhatsApp. Infine, per i giorni 8 e 9 ottobre si cerca una ragazza di statura intorno a 1, 35, maggiorenne.

La candidatura, con relative foto in allegato, va spedita sempre per WhatsApp allo: 338/4534914.