Sono ancora in corso i casting finalizzati alla ricerca di numerose comparse per la serie televisiva spagnola Los Espalbilados. Le riprese in questione verranno poi effettuate a Ischia. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori e attrici per realizzare un interessante cortometraggio da girare prossimamente in provincia di Piacenza.

Los Espalbilados

Per la realizzazione di una serie televisiva spagnola dal titolo Las Espalbilados (ragazzi svegli), sono attualmente in corso le selezioni di numerose comparse.

La serie in questione è stata scritta da Albert Espinosa, autore anche di Braccialetti Rossi. In particolare, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso ambosessi di età compresa tra 50 e 70 anni. Gli uomini devono avere una taglia non superiore alla 50 e le donne alla 48. Tutti i candidati devono possedere caratteristiche tipiche di popolazioni del Nord Europa, come occhi chiari. Inoltre si richiedono tratti delicati e eleganti.

Si cercano poi ambosessi tra 25 e 40 anni e magri, per interpretare ruoli di persone che lavorano in ambito alberghiero, nonchè uomini e donne di età compresa tra 30 e 50 anni, dalla struttura fisica esile, per interpretare invece persone appartenenti alle forze dell'ordine. I casting si svolgeranno lunedì 28 ottobre presso il Teatro Polifunzionale a Ischia, luogo delle riprese, a partire dalle ore 9, 30 e fino alle ore 18, con una pausa tra le 13 e le 15.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Offerte Di Lavoro

Gli interessati devono presentarsi direttamente, muniti di carta di identità, codice fiscale e dati Iban. Si precisa che quanti hanno preso parte lo scorso anno alle selezioni per L'amica geniale e a Man in black sono esonerati dal provino.

Un cortometraggio

Per realizzare un cortometraggio le cui riprese verranno poi effettuate in provincia di Piacenza intorno alla metà del prossimo mese di novembre, sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di un attore e di una attrice.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso una donna di età compresa tra 35 e 43 anni e di bella presenza (ruolo: madre), come co-protagonista principale, e un uomo tra 37 e 45 anni di bella presenza (ruolo: padre), come attore secondario. Tutti i candidati devono risiedere in Emilia Romagna o in Lombardia e, possibilmente, aver avuto precedenti esperienze di carattere recitativo. Gli interessati a proporre la propria candidatura, devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente ad almeno due fotografie (una in primo piano e una a figura intera), al proprio curriculum artistico e, se possibile, ad uno showreel, a: cortopiacenza@ gmail.com.

i casting si svolgeranno poi su convocazione nella zona delle riprese.