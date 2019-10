In queste settimane ci sono varie opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo. Dei Casting sono attualmente aperti per la ricerca di figuranti per un film dal titolo Divorzio a Las Vegas. Sono inoltre in corso le selezioni di attori, attrici, figuranti speciali, comparse, personale tecnico per la realizzazione di una web serie.

Un film

Per il film dal titolo Divorzio a Las Vegas, diretto dal regista Umberto Carteni, sono attualmente in corso le selezioni di figuranti.

In particolare, per questo nuovo film, prodotto da Rai Cinema e Rodeo Drive, la richiesta è indirizzata nei confronti di uomini e donne di età compresa tra 18 e 60 anni.

La selezione in questione è correlata innanzitutto a delle riprese da effettuarsi sabato 26 ottobre presso il Teatro 'Lea Padovani' di Montalto di Castro (VT).

Gli interessati possono inviare, con la massima sollecitudine, la propria personale diaponibilità al seguente indirizzo di posta elettronica: castingdivorziolasvegas@ gmail.com, indicando dati personali e di contatto e allegando alcune foto recenti.

Una web serie

Per la realizzazione di una serie destinata al web e le cui riprese verranno effettuate principalmente in Veneto, sono tuttora in corso le relative selezioni. In particolare, per questa web serie dal titolo Jesus e diretta da Giuseppe Bonelli, si cercano attori, attrici, figuranti speciali e comparse ma anche alcuni profili di carattere tecnico. Verranno preferite le candidature provenienti dal Veneto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Cinema

Entrando ulteriormente nello specifico, si cercano i seguenti ruoli attoriali: una ragazza tra 18 e 25 anni, di statura tra 1,40 m e 1,50 m, con capelli lunghi, viso privo di acne e fondamentalmente da adolescente (ruolo: Maria), alcuni uomini di almeno 40 anni, alti tra 1,60 m e 1,65 m, non palestrati e con barba e capelli lunghi e ragazzi di età compresa tra 20 e 30 anni, possibilmente non muscolosi (ruolo: Apostoli).

Sono anche aperte le ricerche di uomini di almeno 40 anni di età e di ragazzi tra 20 e 30 anni, tutti palestrati e con capelli corti (ruolo: Romani), ma anche di un bambino tra 9 e 11 anni (ruolo: Arcangelo Gabriele) e di una ragazza di età compresa tra 18 e 25 anni, con fisico da modella e aspetto adolescenziale, in grado di ballare (ruolo: Salomè). Si cercano infine un uomo di 35 anni, alto tra 1,65 m e 1,89 m, con esperienza in ambito recitativo (ruolo: Giuseppe), una donna tra 50 e 60 anni, di bella presenza e con struttura fisica da modella (ruolo: Erodiade), uomini tra 30 e 70 anni, con esperienza in ambito recitativo (ruolo: Farisei) ed una donna tra 30 e 45 anni di età, alta tra 1,40 m e 1,50 m, dai capelli lunghi e con aspetto giovanile (ruolo: Maria di Magdala).

Si cercano anche numerose comparse e figurazioni speciali, anche alla propria prima esperienza nel settore. Tutti i candidati devono essere privi di piercing e tatuaggi in vista e non avere capelli con tagli recenti o colori particolari. A livello di profili tecnici si selezionano invece videomaker in grado di gestire le luci e che abbiano una certa dimestichezza con macchine reflex digitali, ma anche assistenti alla regia, parrucchieri, truccatori, estetisti.

Le candidature, corredate di dati personali, riferimenti di contatto, foto, curriculum professionale e, se possibile, un video, vanno inviate a: jesuswebserie@ gmail.com, inserendo nell'oggetto il ruolo per cui ci si propone.