Sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di numerose comparse di un po' tutte le età per la serie televisiva ''We are who we are'' che andrà in onda sui canali Sky e sarà diretta dal regista Luca Guadagnino. I prossimi casting sono correlati a riprese da effettuarsi prossimamente ad Asiago, in provincia di Vicenza. Sono poi ancora in corso le selezioni di attori e comparse per il nuovo film ''Tutto il mondo è palese'' diretto dal regista Dado Martino, le cui riprese verranno effettuate nei pressi di Pistoia.

'We are who we are'

Casting attualmente in corso, finalizzati alla ricerca di varie comparse, per la realizzazione di una importante serie televisiva che verrà poi trasmessa sui canali della piattaforma Sky e sarà diretta dal noto regista Luca Guadagnino. La serie avrà come titolo We are who we are e sarà strutturata in otto episodi. La richiesta è indirizzata nei confronti di ambosessi maggiorenni e bambini e ragazzini di età compresa tra 5 e 13 anni.

I casting si terranno il prossimo 31 ottobre presso il Teatro Millepini (Via Millepini, 1) di Asiago, in provincia di Vicenza, iniziando alle ore 14 per proseguire poi fino, orientativamente, alle ore 18. Gli interessati sono tenuti a presentarsi direttamente, senza prenotazione alcuna, portando con sé la propria carta di identità e il codice fiscale. I minorenni dovranno tassativamente essere accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci. Le scene correlate alle selezioni in questione verranno girate a metà novembre proprio ad Asiago.

'Tutto il mondo è palese'

Per la realizzazione del nuovo interessante film diretto dal regista Dado Martino (I wanna be the testimonial e Sei tutto quello che voglio) e dal titolo Tutto il mondo è palese, di genere commedia, sono tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori per piccoli ruoli e di comparse, tutti e tutte di varie età. In particolare, la richiesta in questione è attualmente indirizzata nei confronti di ragazzi fino a 19 anni di età ma anche a uomini e donne di età compresa tra 30 e 60 anni nonché a bambini in genere, senza ulteriori specificazioni.

I casting si svolgeranno poi il prossimo 2 di novembre a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, presso le Terme Excelsior (Viale Giuseppe Verdi, 63), dalle ore 15 alle ore 19. Gli interessati devono presentarsi direttamente portando con sé un documento di identità, il proprio codice fiscale e una fotografia alquanto recente. I candidati minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o dal relativo tutore legale muniti, a loro volta, dei propri documenti.

Il film è ambientato nelle vicinanze di Pistoia e le riprese verranno effettuate principalmente a Pescia e in zone limitrofe, tra cui Monsummano e Cintolese.