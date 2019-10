In queste settimane ci sono dei Casting aperti per la ricerca di varie comparse per un nuovo film co-prodotto da Rai Cinema e con nel cast anche Loretta Goggi.

Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di danzatori e di danzatrici per la realizzazione di uno spettacolo della 'Francesco Asselta Company Dancers' che verrà poi messo in scena a Roma.

Un film

Per il nuovo film del regista Samuele Rossi dal titolo GlassBoy e liberamente tratto dal romanzo, scritto da Fabrizio Silei, Il Bambino di Vetro (vincitore del Premio Andersen 2012) sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di numerose comparse.

In particolare, per riprese da effettuarsi lunedì 4 novembre, la richiesta è orientata verso un totale di dieci persone, tra adulti e ragazzi, mentre per riprese da girare il giorno successivo si cercano otto adulti e per ulteriori riprese da effettuarsi il 6 di novembre la richiesta è indirizzata verso dodici adulti. Infine, per il 7 novembre si cercano cinque adulti e vari bambini. Non ci sono ulteriori specificazioni, circa età e caratteristiche.

Il film è prodotto da Rai Cinema assieme a Produzione Solaria, Peacock Fil e WildArt Film e tutte le scene in questione verranno girate ad Albenga (Savona). Nel cast, tra gli altri, ci sono Loretta Goggi e Giorgio Colangeli.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare con la massima sollecitudine i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie e alla fotocopia della carta di identità e di quella del codice fiscale (o almeno dei dati relativi a tale documento), al seguente indirizzo di posta elettronica: veronica.rossi.savona@ gmail.com, inserendo nell'oggetto: 'Casting Glassboy'.

Per i candidati minorenni si richiede anche l'inoltro della autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.

Uno spettacolo

Per la realizzazione di un importante spettacolo della 'Francesco Asselta Company Dancers' sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di danzatori e di danzatrici.

Nello specifico, la richiesta è indirizzata nei confronti di due danzatori e quattro danzatrici, maggiorenni e residenti a Roma, con base classica e rilevante attitudine all'improvvisazione. Le selezioni si terranno nella Capitale presso il Planet Sport Roma (Via Appia Nuova, 665), il prossimo 9 novembre, dalle ore 13 alle ore 15, e saranno costituite da una coreografia da apprendere al momento e da una personale improvvisazione.

Per partecipare alle audizioni si consiglia di prenotarsi quanto prima facendo riferimento a questo indirizzo email: did@ francesco.asselta.it, e inviando dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale.