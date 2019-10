Casting ancora aperti per realizzare un film prodotto da Veleno Produzioni e da girare a Milano. Si cercano attualmente ruoli attoriali, sia maschili che femminili. Selezioni inoltre in corso per un video di tipo promozionale prodotto da Fremantle, con riprese da effettuare anche in questo caso a Milano.

Un film

Per realizzare un nuovo film (un mediometraggio) prodotto da Veleno Produzioni sono in corso le selezioni di attori e attrici.

Le riprese verranno successivamente effettuate a Milano nel prossimo mese di novembre. In particolare la richiesta in questione è attualmente rivolta verso questi ruoli attoriali: Sara, giovane donna di età compresa tra 24 e 30 anni con capelli e occhi scuri e struttura fisica snella, Martina, della stessa fascia di età sempre snella ma con capelli castano scuro e occhi chiari celesti o, in alternativa, verdi, Nicole, con una età tra 22 e 23 anni, anche lei snella ma con aria da intellettuale e occhiali da vista.

Per interpretare Ilaria l'età dovrà essere compresa tra 24 e 30 anni, possibilmente con tatuaggi su braccia e spalle e magari qualche piercing, dalla struttura fisica atletica (deve essere o una ballerina o, quantomeno, una ragazza fortemente impegnata in attività sportiva). Gli altri ruoli: Valentina, tra 23 e 26 anni con capelli rossicci o biondi o castano chiari, occhi neri oppure castani, struttura fisica snella e alquanto elegante e distinta per quanto concerne il proprio portamento, Arianna, di età compresa tra 27 e 30 anni con capelli biondi e carnagione chiara, nonché con una struttura fisica snella, Paesano 2, uomo intorno ai 75 anni dai capelli bianchi o grigi.

Gli interessati a proporsi per questi ruoli devono inviare quanto prima la propria candidatura indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando fotografie e curriculum artistico al seguente indirizzo di posta elettronica: productionveleno@gmail.com. Per una adeguata conoscenza della casa di produzione del film consigliamo comunque di visionare previamente il sito web della stessa.

Un video promozionale

Per realizzare un video di carattere promozionale correlato alla nota casa di produzione televisiva Fremantle Media sono in corso le selezioni.

Le riprese del video verranno poi effettuate a breve a Milano. In particolare, la richiesta è orientata nei confronti di un uomo di età compresa tra 60 e 70 anni. Per proporre la propria candidatura gli interessati sono tenuti ad inviare i propri dati personali e di contatto unitamente ad alcune fotografie e ad eventuali indicazioni concernenti precedenti esperienze nel settore, a: ufficiocasting@fremantle.com.