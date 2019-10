Casting ancora aperti per realizzare il film dal titolo Etoile, prodotto da '11 Marzo Film' e diretto da Irish Braschi, incentrato sulla vita della nota artista Eleonora Abbagnato. Sono inoltre aperte le selezioni di figuranti per la realizzazione di uno spot pubblicitario, le cui riprese verranno poi effettuate nei pressi del Lago di Iseo.

Casting 'Etoile'

Per la realizzazione di un importante nuovo film dal titolo Etoile, tutto incentrato sulla figura artistica della nota ballerina Eleonora Abbagnato, sono in corso le selezioni.

Per il film in questione, diretto da Irish Braschi e prodotto da 11 Marzo Film, una prestigiosa casa di produzione, operante soprattutto in ambito cinematografico, la richiesta è attualmente indirizzata nei confronti di una giovane ballerina, di età compresa tra 11 e 15 anni, che sarà chiamata poi ad interpretare il ruolo di Eleonora Abbagnato da ragazzina, quindi come protagonista, e questo non soltanto sul piano della danza ma anche a livello di vita della nota artista.

Tutto ciò richiede una notevole formazione di tipo classico ma anche rilevanti capacità di carattere recitativo. Le interessate che intendono proporre la personale candidatura devono caricare, a cura dei genitori o di chi ne fa le veci e attraverso il link www.dropbox.com/request/3ZjpcjGCQa0N6HEdf8Vi, un video di auto-presentazione (in formato MP4) comprensiva di dati personali, riferimenti di contatto, indicazioni riguardanti il proprio percorso formativo sul piano artistico e le eventuali esperienze in tale ambito, unitamente ad una prova/dimostrazione di danza classica con variazione su punta che possa effettivamente far comprendere il livello tecnico raggiunto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Si consiglia comunque di visionare il sito web della casa di produzione indicata, alla sezione casting, anche al fine di reperire ulteriori informazioni e dettagli in merito alla presentazione della propria candidatura.

Uno spot pubblicitario

Per realizzare un interessante spot di carattere pubblicitario, la società di produzione di video pubblicitari 'Luigi De Gregorio Films' cerca attualmente un uomo di bella presenza e di età compresa tra 25 e 35 anni, dai tratti tipicamente mediterranei, come figurante.

Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando alcune fotografie recenti e ben visibili e il proprio curriculum di livello artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@luigidegregoriofilms.com, inserendo nell'oggetto: 'Casting Lago di Iseo'. Le riprese del video verranno effettuate prossimamente nei pressi del Lago di Iseo.