"Diversi concetti espressi dalla professoressa Fornero sono condivisibili e, appunto per questo, è necessaria una riforma della sua riforma", lo ha spiegato il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli che continua il suo pressing all'esecutivo giallo-rosso affinché possa dare una risposta alle persone rimaste escluse dalle misure previdenziali approvate dal precedente Governo.

Allo studio la conferma dell'Ape Sociale e dell'Opzione Donna

Si tratta dei cosiddetti lavoratori precoci che hanno una lunga carriera contributiva alle spalle e che non hanno avuto ancora la possibilità di accedere al pensionamento per via delle rigide norme imposte dalla precedente Riforma Fornero. Come ormai noto, il Governo giallo-rosso sta lavorando sulla nuova Legge di Stabilità che dovrebbe essere approvata per metà ottobre e tra gli interventi in materia previdenziale, si ipotizza la conferma dell'Ape Sociale e del regime sperimentale donna la cui scadenza è fissata per il 31 dicembre 2019.

Confermati anche il sistema della Quota 100 voluto dalla Lega che sarà una misura ad esaurimento fino al termine della sperimentazione e il reddito di cittadinanza sbandierato dal Movimento 5 Stelle sul quale si studiano probabili modifiche sulle politiche attive. Tuttavia, esistono ancora molti punti da chiarire e lo rende noto il sindacalista della Cgil Roberto Ghiselli che continua ad incalzare l'esecutivo affinché vengano valorizzati i lavori di cura ai fini previdenziali oltre a proporre nuovi interventi sui lavoratori precoci.

Ghiselli chiede misure per i precoci e lavori di cura

Per lo stesso Ghiselli, infatti, la norma riguardante la Quota 41 e la resa strutturale dell'Ape Sociale potrebbero non essere sufficienti: "È altrettanto importante poi introdurre alcuni elementi solidaristici, rivolti ad alcune categorie, e sostenute dalla fiscalità generale", ha spiegato.

Inoltre, fra le richieste della Cgil, anche il riconoscimento dei lavori particolarmente usuranti e gravosi e il lavoro di cura con un anno di anticipo sul trattamento previdenziale. Occhi puntati anche sui lavoratori precoci, un tema che sta molto a cuore alla Cgil e sul quale il Governo non è ancora riuscito a dare una risposta concreta. "Estendere a tutti la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi non rappresenta certo un regalo", spiega ancora il sindacalista.

Gli esclusi da Quota 100 andranno incontro ad un aumento di 5 anni

Stando a quanto riporta il quotidiano "Il Sole 24 Ore", invece, Quota 100 rimarrà ancora in vigore per altri due anni fino al 2021 ma il termine della sperimentazione non sarà indolore: tutti i lavoratori esclusi dalla misura, infatti, senza un'armonizzazione potrebbero andare incontro ad un aumento secco dei requisiti di cinque o sei anni.

A sottolinearlo è il senatore del Partito Democratico Tommaso Nannicini che si sarebbe dimostrato subito contrario alle mosse dell'esecutivo giallo-verde.