In questo periodo ci sono dei Casting aperti per la ricerca di figuranti speciali per la realizzazione del film, diretto dal regista Samuele Rossi e co-prodotto da Rai Cinema e da altre case di produzione cinematografiche, dal titolo Glass Boy - Il bambino di vetro.

Sono inoltre in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di baĺlerini, in gruppi di almeno cinque elementi, per l'importante manifestazione Dancing Day che si svolgerà prossimamente a Cinecittà World nei pressi di Roma.

Glass Boy

Sono attualmente in corso le selezioni di figuranti speciali per un importante film dal titolo Glass Boy - Il bambino di vetro, ispirato al noto romanzo Il bambino di vetro.

Il nuovo film, diretto dal regista Samuele Rossi, verrà co-prodotto da Solaria Film, Peacock Film, WildArt Film e Rai Cinema, grazie anche al contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Calabria Film Commission e con il sostegno di Euroimages.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di alcuni figuranti speciali di età scenica compresa tra 35 e 50 anni (senza ulteriori specificazioni), per la copertura dei seguenti ruoli: Conduttrice Tv, Maestra scolastica, Capo di polizia, Dirigente scolastico.

I casting si svolgeranno giovedì 24 ottobre a Cosenza presso il 'Cinema Modernissimo' (Corso C. Bilotti), a partire dalle ore 9 per proseguire poi orientativamente fino verso le ore 16.

Gli interessati a proporre la propria candidatura possono presentarsi direttamente muniti di un proprio documento di identità. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli è possibile consultare il sito web di Calabria Film Commission.

Dancing Day

Ci sono delle selezioni tuttora aperte per la nuova edizione, per l'esattezza l'ottava, della interessante rassegna correlata a scuole di danza e denominata Dancing Day.

La manifestazione si terrà il prossimo 24 novembre a Cinecittà World (presso il Teatro Uno), alle porte di Roma.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso ballerini di età compresa tra 5 e 40 anni, i quali potranno proporre coreografie di gruppi composti da almeno cinque membri. Il tutto si svolgerà sotto l'attenta supervisione di esperti del settore. In palio ci sono varie borse di studio per prendere parte a stage e a corsi di danza di ottimo livello in ogni parte del nostro Paese.

Inoltre, per i ballerini che mostreranno elevate capacità sono previsti altri premi.

Gli interessati a proporre la propria candidatura, o anche solo a reperire ulteriori informazioni e dettagli, devono far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: eventi@ francescacipriani.net o al numero di telefono 06/21127345. Per i minorenni la candidatura va presentata a cura dei genitori o di chi ne fa le veci.