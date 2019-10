Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano hanno proclamato diversi bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di vari posti di lavoro in qualità di dirigente, consulente e di addetto legale junior, da impiegare nei propri organismi situati sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a ottobre

Il MEF ha pubblicato 6 procedure per la copertura di alcune cariche dirigenziali di livello non generale in funzione di dirigente dell'ufficio VI centrale del bilancio tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di dirigente dell'ufficio II dell'IGEPA ispettorato generale per la finanza delle amministrazioni pubbliche, di dirigente dell'ufficio I centrale del bilancio mediante il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'UE (IGRUE) della divisione della ragioneria generale dello Stato, di dirigente dell'ufficio III della direzione agenzie ed enti della fiscalità della divisione delle finanze, di consulenza, studio e ricerca alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro della divisione del tesoro.

Per proporre la propria candidatura è necessario essere in possesso delle corrispettive qualifiche professionali:

abilità informatiche;

fluente padronanza della lingua inglese;

esperienza maturata in materia di bilancio e di gestione di regolarità amministrativo contabile degli atti di spesa;

esperienza relativa ai flussi finanziari Italia Unione Europea.

L'istanza deve essere presentata telematicamente entro martedì 8, venerdì 11 e lunedì 14 ottobre 2019. Per ottenere maggiori dettagli contattare la pagina web ufficiale del ''Ministero dell'Economia e delle Finanze''.

Altre ricerche in atto

L'IPZS seleziona 3 figure con l'incarico di addetto legale junior da inquadrare con un rapporto lavorativo a tempo pieno e indeterminato da inserire nell'area di lavoro di Roma. I candidati hanno la facoltà di aderire a tali posizioni aperte solo se possessori dei successivi titoli universitari e requisiti:

laurea in giurisprudenza;

esperienza maturata in aziende di media e grande dimensione ossia studi di consulenza;

fluente comprensione del diritto civile, societario e amministrativo nonché dell'inerente contrattualistica nazionale e internazionale;

buone competenze della norma riguardante gli appalti pubblici con dettagliato riferimento a servizi forniture e lavori;

abilità della normativa attinente al diritto societario, in particolare alle società pubbliche;

capacità informatiche;

diviene un plus l'iscrizione all'albo di appartenenza e la comprensione del sistema SAP.

La domanda di ammissione deve pervenire telematicamente con PEC all'indirizzo: recruiting @ agiliumhr.com a decorrere da martedì 1 ottobre 2019 a martedì 15 ottobre 2019.

Per valutare la suddetta procedura selettiva consultare il sito online ufficiale del ''Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano''.