Il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico per l'inserimento di varie unità di personale professionale in qualità di esperto e tenente, da posizionare nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale.

Bando di concorso a ottobre

Il Ministero dell'Interno ha proclamato un avviso pubblico per l'assegnazione con contratto a prestazione d'opera tramite procedimento di selezione comparativo, di quattro incarichi professionali aventi funzioni di attività di assistenza e consulenza nel settore del programma nazionale di reinsediamento.

I quattro esperti per concorrere a tale procedura devono essere in possesso delle seguenti lauree di vecchio ordinamento o specialistiche o magistrali:

laurea in giurisprudenza, scienze politiche o in campo umanistico.

Le risorse devono essere in grado di supportare l'amministrazione nell'attuazione dei processi riguardanti le fasi del progetto di reinsediamento come pure nell'ampliamento dei programmi e nella realizzazione dei sistemi relativi le cd 'complementary pathways', ovvero percorsi complementari.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata PEC all'indirizzo relazioniinternazionali @ pecdlci.interno.it entro le ore 13:00 di lunedì 28 ottobre 2019. Per reperire maggiori dettagli collegarsi sul sito online ufficiale del 'Ministero dell'Interno' nella sezione > in evidenza.

Altre posizioni aperte a novembre

Il direttore generale della direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha bandito due concorsi, per titoli ed esami, per la chiamata di 13 Tenenti in servizio permanente a nomina diretta nei ruoli normali dell'Aeronautica Militare.

Il primo concorso riguarda il reclutamento di sette Tenenti nel ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico. Mentre, il secondo concorso è destinato a sei Tenenti nel ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico così suddivisi:

per la categoria fisica 1 collocazione;

per la categoria chimica 1 ubicazione;

per la categoria elettronica 4 impieghi.

Alle suddette procedure selettive possono aderire i cittadini italiani che:

non hanno superato il 35° anno di età;

detengono il diritto di voto elettorale;

non sono mai stati destituiti da un'amministrazione pubblica o da antecedenti arruolamenti nelle Forze Armate o di Polizia per ragioni disciplinari o di incapacità alla vita militare;

sono privi di carichi pendenti e procedimenti penali;

possiedono l'idoneità psicofisica.

La domanda di ammissione previa registrazione deve essere effettuata telematicamente entro lunedì 4 novembre.

Per ulteriori indicazioni contattare la pagina internet ufficiale del 'Ministero della Difesa' nell'area > concorsi online o consultare il portale web ufficiale Aeronautica Militare nella sezione > concorsi.