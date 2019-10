La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 08-10-2019 ha emanato per alcuni Comuni d'Italia e l'Unione dei Comuni differenti bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di varie unità di personale in qualità di educatore, istruttore asilo nido e assistente sociale, da destinare nei propri organismi sparsi sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a novembre

Il Comune di Nizza Monferrato in provincia di Asti (Piemonte) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di tre posizioni in funzione di educatore asilo nido, categoria C, di cui un posto full time e due collocazioni part time.

Per accedere alle ubicazioni di educatore dei servizi educativi per l'infanzia è necessario aver conseguito nel settore delle norme regionali ove non conformi a quelli di cui al periodo antecedente, acquisiti entro il 31.05.2017 (D.lgs. n. 65 del 13/4/2017, art. 14, comma 3). Tale selezione prevede una tassa di concorso di 3,87 euro. La domanda di partecipazione può essere consegnata personalmente o spedita con una raccomandata A.R.

o inviata telematicamente alla casella PEC: nizza.monferrato @ cert..ruparpiemonte.it entro giovedì 7 novembre 2019.

Il Comune di Tortoreto in provincia di Teramo (Abruzzo) ha promulgato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato full time di un posto con l'incarico di istruttore asilo nido, categoria C. Il termine per la presentazione delle domande avviene entro le ore 24:00 di giovedì 7 novembre 2019.

Per altre delucidazioni inoltrare un'email al seguente indirizzo: ufficiopersonale @ comune.tortoreto.te.it.

L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia di Casalecchio di Reno (Emilia Romagna) ha istituito una selezione pubblica, per l'inserimento di tre educatori asilo nido, categoria C, a tempo indeterminato, di cui 2 occupazioni per il comune di Casalecchio di Reno e una sistemazione per il comune di Valsamoggia (Bologna).

Per le spese di partecipazione è stata stabilita una tassa di 10,00 euro. Il modulo per accedere a tale bando rimane accessibile dalle ore 12:00 di martedì 8 ottobre 2019 alle ore 13:00 di mercoledì 6 novembre 2019.

Ulteriori ricerche in corso

Il Comune di Monza (Lombardia) ha decretato un concorso pubblico per l'assegnazione di due impieghi con la mansione di specialista assistente sociale, categoria D, da inquadrare con un contratto di formazione e lavoro a tempo determinato full time di ventiquattro mesi, con riserva di una dislocazione rivolta agli appartenenti delle Forze Armate.

La suddetta procedura selettiva è destinata ai giovani e alle giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni non ancora compiuti all'atto della firma del rapporto di formazione e lavoro. La domanda di adesione con incluso il versamento di 10,00 euro per la tassa di ammissione deve necessariamente essere effettuata mediante sistema telematico entro giovedì 7 novembre 2019.

Il Comune di Palmi in provincia di Reggio Calabria (Calabria) ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione di un incarico di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato full time.

È possibile inoltrare la propria candidatura con una raccomanda A.R. o consegnarla a mano o utilizzando la posta elettronica certificata PEC all'indirizzo: protocollo.palmi @ asmepec.it entro giovedì 7 novembre 2019.