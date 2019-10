Nuovi Concorsi Pubblici disponibili per diplomati e laureati che ambiscono a lavorare nella Pubblica Amministrazione. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 86 del 29-10-2019 gli avvisi per 4 diversi bandi emanati dal CREA, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’economia agraria. Si tratta del principale Ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali, con competenze scientifiche che spaziano dal settore agricolo, zootecnico, ittico, forestale, agroindustriale, nutrizionale, fino all’ambito socioeconomico ad essi collegato.

Tutti i posti di lavoro messi a concorso si riferiscono ad assunzioni a tempo determinato presso la sede di Roma del Consiglio. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro la scadenza del prossimo 28 novembre 2019.

Bandi di concorso pubblico CREA, posti disponibili per diplomati e laureati

I 4 bandi di concorso pubblicati dal CREA, che possono essere consultati nella sua integrità sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo web crea.gov.it, mettono a disposizione i seguenti posti:

Concorso per n° 2 posti di Collaboratore di amministrazione . Tra le attività previste dalla posizione, il supporto amministrativo ai progetti di ricerca, dalla verifica contabile al monitoraggio delle spese. Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato, della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile con inquadramento al VII livello. Si richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Concorso per n° 1 posto di Collaboratore tecnico per gli Enti di ricerca che dovrà fornire supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca. I requisiti richiesti contemplano, anche in questo caso, diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Assunzione a tempo determinato per 12 mesi, rinnovabili, con inquadramento al VI livello.

che dovrà fornire supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca. I requisiti richiesti contemplano, anche in questo caso, di istruzione secondaria di secondo grado. Assunzione a tempo determinato per 12 mesi, rinnovabili, con inquadramento al VI livello. Concorso per n° 6 posti di Tecnologo che dovrà fornire supporto ad attività di progetto di cooperazione con il Ministero delle politiche agricole in diversi settori scientifico-disciplinari secondo diverse aree di specializzazione: area “Idraulica” e “Ingegneria Sanitaria – Ambientale” (2 posti), area “Diritto amministrativo” e “Diritto dell’Unione europea” (3 posti), area “Economia ed Estimo Rurale”, “Assestamento Forestale e Selvicoltura” e “Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali” (1 posto). Si richiede il possesso della laurea specialistica o della laurea magistrale o del diploma di laurea vecchio ordinamento in una delle specializzazioni indicate all’articolo 2 del bando oltre al dottorato di ricerca oppure tre anni di esperienza nelle materie attinenti al bando. Prevista l’assunzione a tempo determinato per 12 mesi, rinnovabili, con inquadramento al III livello.

Concorso per n° 4 posti di Tecnologo per il supporto alle attività del progetto Accordo di Cooperazione per il PNSR 2014-2020 nelle seguenti aree di specializzazione: area "Idraulica" e "Ingegneria Sanitaria - Ambientale" (2 posti), area "Economia ed Estimo Rurale", "Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali" (1 posto), area "Economia Politica" (1 posto). Si richiede il possesso della laurea specialistica o della laurea magistrale o del diploma di laurea vecchio ordinamento in una delle specializzazioni indicate all'articolo 2 del bando oltre al dottorato di ricerca oppure tre anni di esperienza nelle materie attinenti al bando. Prevista l'assunzione a tempo determinato per 12 mesi, rinnovabili, con inquadramento al III livello.

Come fare domanda e prove di selezione per i concorsi CREA

La domanda di partecipazione ai concorsi per assunzioni al CREA dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, entro la scadenza del 28 novembre, secondo il modello reperibile all’allegato 1 dei bandi di concorso. L’indirizzo di spedizione è CREA – Centro di ricerca Politiche e

Bioeconomia, Via Po n.

14 – 00198 Roma e sulla busta dovrà essere indicato il codice di riferimento del concorso al quale si intende partecipare con l’indicazione, per i bandi di Tecnologo, dell’Area di specializzazione o Settore scientifico.

La selezione sarà basata su una prima valutazione dei titoli posseduti, valutati in base alla tabella riportata nell’articolo 6 di ogni bando. I candidati che otterranno un punteggio minimo di 21/30 saranno convocati per un colloquio individuale nel corso del quale saranno accertate le competenze specifiche attraverso la discussione dei titoli del curriculum presentati oltre alla conoscenza della lingua

inglese e dei principali strumenti informatici.