Il bando del Concorso Aeronautica militare 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 83 del 18 novembre. Verranno impiegati 880 VFP. 30 nuove leve faranno parte del settore incursori, mentre i restanti 760 verranno dislocati in categorie diverse in qualità di ordinari. Previsto un solo blocco di reclutamento che comprenderà un totale di due incorporamenti differenti. Il primo incorporamento è stato fissato per il mese di maggio 2020, mentre il secondo avrà luogo a settembre 2020.

La domanda per partecipare al Concorso Aeronautica militare 2020 dovrà essere inoltrata a partire dal 22 ottobre ed entro e non oltre il 20 novembre. Di seguito requisiti e fasi del concorso.

Concorso Aeronautica per 800 VFP1: requisiti

Hanno facoltà di partecipare al Concorso Aeronautica militare tutti coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 25 anni. Nello specifico, si accettano candidati nati tra il 20/11/1994 e il 20/11/2001.

Necessario un qualsiasi diploma di istruzione secondaria di 1° grado. Oltre ad avere cittadinanza italiana, è indispensabile aver mantenuto una condotta incensurabile ed essere in possesso di idonee abilità psicofisiche per l'adempimento del ruolo. Tutti i requisiti, elencati nel dettaglio, sono consultabili sul bando della Gazzetta Ufficiale e reperibili anche sul sito ufficiale del Ministero della Difesa. Solo candidati di sesso maschile possono partecipare al concorso per incursori dell'Aeronautica militare.

Fasi del Concorso Aeronautica militare 2020

Dopo l'invio della domanda, la commissione esaminatrice provvederà a valutare i titoli di merito e stilare la corrispondente graduatoria. La DGPM, dopo aver visionato e approvato la graduatoria, provvederà a convocare 1500 aspiranti incursori e 3700 aspiranti ordinari. Questi dovranno recarsi al centro aeromedico di Bari per sottoporsi alle visite mediche e psicoattitudinali.

In seguito a tali visite, verrà accertata o meno l'idoneità alla funzione del ruolo. A Taranto, precisamente presso il centro SVAM, i selezionati effettueranno le prove e i test di efficienza fisica. Tra esse, prove di corsa e flessioni addominali, con punteggi differenti in base a partecipanti maschili piuttosto che femminili. Tutti i punteggi sono stati preventivamente indicati nel bando completo.

Verrà quindi stilata la graduatoria definitiva. Si ricorda che la domanda di partecipazione va inviata entro e non oltre il 20 novembre corrente anno. Oltre ad indicare le generalità, i candidati dovranno indicare sia il possesso dei requisiti specifici richiesti che eventuali altri titoli di studio successivi al diploma di istruzione secondaria di primo grado utili per il Concorso Aeronautica militare 2020.